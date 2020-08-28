Школьники и студенты сэкономят на проезде в электричках

С началом учебного года в Иркутской области школьникам и студентам-очникам предоставят льготный проезд в электричках: 50-процентная скидка будет действовать до 15 июня 2021 года.

Как сообщает пресс-служба БППК, приобрести льготный билет можно в любой пригородной кассе, либо непосредственно в пути, в вагоне поезда. Для оформления школьного билета кассиру необходимо предъявить справку, выданную учебным заведением. Установленный образец размещен на сайте bppk.tk в разделе «Пассажирам».

Студентам нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, решение о праве на льготу, выданное областным государственным учреждением «Управление социальной защиты населения» по месту жительства обучающегося, студенческий билет с фотографией, в котором стоят отметки об очной форме обучения и продлении на соответствующий учебный год.

В прошлом учебном году Байкальская пригородная пассажирская компания перевезла 89 тысяч 55 школьников и 32 тысячи 338 студентов.

По инф. Телеинформа

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