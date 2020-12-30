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Семейная пара пришла грабить супермаркет «вооружившись» детской коляской
По инф. Телеинформа   
30 Декабря 2020 г.
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В Братске семейная чета пыталась выкрасть товары из супкермаркета, сложив их в детскую коляску.

Семейная пара пришла грабить супермаркет «вооружившись» детской коляской

Как сообщает пресс-служба Братского городского суда, 24 мая супруги похитили имущество с прилавков, витрин и из морозильных камер на общую сумму 9 тысяч 658 рублей. Похищенные вещи и продукты они сложили в детскую коляску, затем, минуя кассовую зону, вышли из торгового зала.

Однако их задержал старший смены частного охранного агентства. Похищенные товары были изъяты у супругов и возвращены на хранение в ТК «Лента».
На суде супруги признали свою вину. Мужчину приговорили к 300 часам обязательных работ. А женщине предстоит выплатить штраф в 10 тысяч рублей.

По инф. Телеинформа

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