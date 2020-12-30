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Семейная пара пришла грабить супермаркет «вооружившись» детской коляской
|По инф. Телеинформа
|30 Декабря 2020 г.
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В Братске семейная чета пыталась выкрасть товары из супкермаркета, сложив их в детскую коляску.
Как сообщает пресс-служба Братского городского суда, 24 мая супруги похитили имущество с прилавков, витрин и из морозильных камер на общую сумму 9 тысяч 658 рублей. Похищенные вещи и продукты они сложили в детскую коляску, затем, минуя кассовую зону, вышли из торгового зала.
Однако их задержал старший смены частного охранного агентства. Похищенные товары были изъяты у супругов и возвращены на хранение в ТК «Лента».
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