Ремонт улицы Депутатской в Иркутске: замечания устранены

Подрядная организация, осуществляющая ремонт улицы Депутатской в Иркутске, устранила замечания администрации города и независимого строительного контроля по проведению ремонтных работ на объекте.

– Основными замечаниями по данному объекту были несвоевременный вывоз строительного мусора, отсутствие временных тротуаров для пешеходов, неудовлетворительное состояние проезжей части, отсутствие временных знаков и ограждений. На данный момент все нарушения устранены, подрядчик перешел на круглосуточный режим работы, увеличил количество техники и рабочих, – отметил инженер группы строительного контроля иркутского испытательного центра Владимир Молоков.

Работы на объекте начались 24 апреля, закончить их должны до 31 августа. По контракту, на улице Депутатской предусмотрены укладка нового асфальта, бордюрного камня, обустройство тротуаров, расширение проезжей части рядом со светофорами, установка новых ограждений. 30 мая администрация Иркутска приостановила деятельность подрядной организации, осуществляющей ремонт улицы, на пять дней. Основанием для этого послужили многочисленные нарушения, допущенные подрядчиком во время проведения ремонтных работ.

– Администрация города совместно с независимой строительной экспертизой и Федеральным дорожным агентством Росавтодор контролирует ремонт дорог в ежедневном режиме. В случае выявления нарушений – по технологии, срокам, качеству выполняемых работ – к подрядчикам применяются самые жесткие меры. Исключений нет ни для кого, – подчеркнул мэр города Руслан Болотов. – Более того, призываю иркутян активно включаться в эти процессы: если вы видите, что ремонт ведется ненадлежащим образом, сообщайте об этом в комитет городского обустройства.

Напомним, всего в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутске отремонтируют 23 км дорог на 19 участках.

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