Раз косуля, два косуля… Прибайкальский нацпарк запустил дрон для учёта животных

В заказнике Красный Яр в Иркутской районе проводят зимний учёт животных. Работы проводят, в том числе, с помощью квадрокоптера, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Как отмечают в учреждении, в заказнике Красный Яр – особо охраняемой природной территории, которая летом превращается в труднопроходимые пойменные болота, любят гостить косули, лоси, изюбри. Контроль за численностью особей каждого вида, порядок и безопасность на территории – важные задачи для сотрудников нескольких отделов природоохранного учреждения.

Итоги зимних маршрутных учётов подведут через несколько недель: тогда будет можно сделать выводы, насколько успешно обитатели Красного Яра пережили эту зиму, щедрую на морозы.

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По инф. Телеинформа

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