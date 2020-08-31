Раскошелился на миллион: папаша отдал долги детям ради продажи квартиры

Иркутянин выплатил долг по алиментам в 1,3 миллиона рублей после вмешательства судебных приставов. Мужчина долгое время не перечислял деньги в пользу двух сыновей от первого и второго браков. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.
– Гражданин официально не трудоустраивался, периодически вносил в счет погашения алиментного долга денежные суммы, несоразмерные с накопившейся задолженностью в 1,3 млн рублей, – отметили в ведомстве.
Чтобы побудить должника погасить долг, приставы арестовали автомобиль иркутянина – Honda Accord 1999 года выпуска. Вырученные от продажи машины 200 тысяч рублей распределили между взыскателями. Однако даже это не заставило мужчину погасить долг.
Нерадивого отца привлекли к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ и вынесли запрет на регистрационные действия в отношении трехкомнатной квартиры в микрорайоне Синюшина гора. Кроме того, мужчина был ограничен в специальном праве управления транспортными средствами.
Только это заставило иркутянина оплатить долги по алиментам.
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