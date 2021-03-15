Путешествие во времени: «Молчановка» расскажет о древних обитателях Байкала

Научно-популярная лекция «Древние обитатели Байкальского региона» пройдет 16 марта в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского в рамках лектория «Новости науки».

Как сообщает пресс-служба Института земной коры СО РАН, лекцию проведет научный сотрудник лаборатории геологии мезозоя и кайнозоя ИЗК, к.г.-м.н. Александр Сизов.

– Это будет увлекательное путешествие во времени: мы постараемся вернуться на несколько сот миллионов лет назад и посмотреть, как развивалась фауна в нашем регионе. Какие обитатели населяли наш родной край десятки и сотни миллионов лет назад? Кто пришел на смену динозаврам, и какие животные видели зарождение Байкала? Как климат и тектоника повлияли на эволюцию экосистем? – анонсируют мероприятие в Институте земной коры.

Для посещения мероприятия необходима предварительная запись по телефону: 8 (3952) 48-66-80 (доб. 320, 211). Вход по читательскому билету. Адрес: Иркутск, ул. Лермонтова, 253, ост. «Госуниверситет». Начало в 17:00.

По инф. Телеинформа

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