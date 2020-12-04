Псих ворвался в библиотеку под Братском и устроил там погром

Полиция нашла неуравновешенного хулигана, который разнес сельскую библиотеку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, инцидент произошел 3 декабря в поселке Сосновый. Как рассказала библиотекарь, неизвестные проникли в помещение учреждения, разбили окно и повредили стеллажи для книг.

Полицейские оперативно задержали 25-летнего жителя Братского района, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере.

По этому факту проводится проверка. Определяется размер причиненного ущерба. После выяснения всех деталей и обстоятельств будет принято правовое решение.

По инф. Телеинформа

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