Приангарье вошло в тройку регионов с самой высокой рождаемостью в Сибири

Иркутскстат ко Дню матери, который отмечается 29 ноября, опубликовал исследование по показателю рождаемости в регионе за 2019 год: где женщины чаще и реже всего становились мамами.

Как сообщает пресс-служба Иркутскстата, из всех регионов Сибирского федерального округа по уровню рождаемости в 2019 году Иркутская область находилась на почетном третьем месте (11,8 на 1000 человек), после республик Тыва и Алтай (их показатели – 13,6 и 18,6). Замыкала десятку регионов Кемеровская область с минимальным в округе результатом – 9 рожденных детей на 1000 жителей.

– Показатель рождаемости подвержен заметным колебаниям. В 1980-х годах в Приангарье ежегодно появлялось на свет не менее 19 малышей в расчете на 1000 человек. Эффект был получен в результате принятых мер по улучшению демографической ситуации (увеличение продолжительности отпуска по уходу за ребенком и так далее). Потенциал довольно быстро иссяк. Показатель 1997 года – 10,3, затем небольшой рост, – рассказывают аналитики.

После введения материнского капитала в течение ряда лет (2008-2015) коэффициент рождаемости не опускался ниже 15, после чего снова началось снижение. В 2019 году отмечен минимум последних лет, причем показатель горожанок заметно ниже, чем в сельской местности (соответственно 11,0 и 14,6 родившихся на 1000 человек).

Расширение «полномочий» материнского капитала, возможно, станет новым стимулом повышения рождаемости, считают в Иркутскстате.

В 2019 году охотнее всего становились мамами женщины из Усть-Ордынского Бурятского округа, показатель рождаемости во всех районах округа – не ниже 17 на 1000 человек. На равных с ними только Заларинский район (17,1). В Куйтунском и Качугском районах – 16,0 и 16,1. Отметка в 15 новорожденных на 1000 жителей преодолена в Иркутском и Усть-Удинском районах (15,6 и 15,9).

Не в почете материнство в Усть-Илимске, где за год на 1000 человек пришлось лишь 8 новорожденных (точнее – 7,9). Не достигают отметки в 10 малышей на 1000 жителей Ангарск, Братск, Саянск, Бодайбо и район, Нижнеилимский район.

В целом по области в 2019 году появилось на свет 28 тысяч 258 малышей. Выросла доля детей, рожденных вторым-третьим и даже четвертым-пятым ребенком в семье, при снижении удельного веса первенцев.

– Еще одна тенденция последнего времени – рождение детей в более зрелом возрасте, в 25 лет и старше, при снижении доли более юных мам. Если в 2000 году 15% малышей были рождены мамами в возрасте до 20 лет, то в 2019 году – 5%. Доля детей, рожденных женщинами 20-24-х лет, за это время снизилась вдвое, с 41 до 19%, – говорят аналитики.

Немного меньше стало детей, появившихся на свет вне зарегистрированного брака, в 2019 году их было 29% общего числа новорожденных. Из них чуть более половины получили свой первый документ по совместному заявлению родителей, а свидетельство о рождении почти 4 тысяч малышей получала одинокая мама.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...