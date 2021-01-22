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Похвастаться хотел: подросток метал нож в школе и случайно ранил сверстника
|По инф. Телеинформа
|22 Января 2021 г.
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Полицейские проводят проверку по факту инцидента в одной из школ Братска, в результате которого ученик получил ножевое ранение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Один из семиклассников решил продемонстрировать сверстникам в стенах школы умение метать нож. Однако холодное оружие угодило в правое бедро одного из мальчиков.
– Несовершеннолетний с колото-резаной раной правого бедра был госпитализирован. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Предварительно установлено, что прямого умысла у школьника (который метал нож – прим. ред.) не было, – отметили в полиции.
Предполагаемый 13-летний виновник случившегося состоит на профилактическом учёте. Инспекторы ПДН составили в отношении его матери протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
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