Похвастаться хотел: подросток метал нож в школе и случайно ранил сверстника

Полицейские проводят проверку по факту инцидента в одной из школ Братска, в результате которого ученик получил ножевое ранение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Один из семиклассников решил продемонстрировать сверстникам в стенах школы умение метать нож. Однако холодное оружие угодило в правое бедро одного из мальчиков.

– Несовершеннолетний с колото-резаной раной правого бедра был госпитализирован. Его жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Предварительно установлено, что прямого умысла у школьника (который метал нож – прим. ред.) не было, – отметили в полиции.

Предполагаемый 13-летний виновник случившегося состоит на профилактическом учёте. Инспекторы ПДН составили в отношении его матери протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По инф. Телеинформа

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