По-настоящему почетный гражданин

Законодательное собрание Иркутской области поддерживает ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Иркутской области» заведующему отделением хирургии новорожденных и недоношенных детей городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы, заслуженному врачу РФ, доктору медицинских наук, профессору Козлову Юрию Андреевичу. Глава областного парламента Александр Ведерников направил письмо Игорю Кобзеву с просьбой рассмотреть кандидатуру Юрия Козлова на заседании Общественного совета по наградам при губернаторе Иркутской области для присвоения ему звания «Почетный гражданин Иркутской области».
«Благодаря Юрию Андреевичу Козлову Иркутск является визитной карточкой здравоохранения России. Своей активной деятельностью он прославляет Иркутскую область. Наш известный детский хирург является родоначальником многих направлений, которые стали прорывом в медицине. Они используются врачами во всем мире, благодаря чему проводятся уникальные операции».
Инициативу о присвоении звания также поддерживают депутаты Государственной думы РФ от Иркутской области – Алексей Красноштанов, Николай Николаев, Сергей Сокол, Сергей Тен, Андрей Чернышев, Александр Якубовский. Депутаты направили письмо на имя врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в поддержку кандидатуры. «Козлов Юрий Андреевич – детский хирург с мировой известностью, его знают далеко за пределами Иркутска. В его врачебной практике многочисленные спасенные жизни младенцев и неисчислимые благодарности родителей. Его заслуги уже признаны и на уровне Российской Федерации, и на международном, поэтому считаю вполне заслуженно присвоить ему звание «Почетный гражданин Иркутской области», – отметил Сергей Сокол.
Напомним, руководство городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы выступило с ходатайством о присвоении Юрию Козлову звания «Почетный гражданин Иркутской области».
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Что ждет нынче внуков на ЕГЭ? Есть информация из первых рук
Возможен ли еще перенос госэкзамена, когда будут результаты, кому разрешат пересдачи и все ли успеют поступить, рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
-
В США умер сын Никиты Хрущева
В США скончался 84-летний Сергей Хрущев — сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение его друга Гэри Пауэрса.
-
В Кургане начали раздавать поросят и телят многодетным семьям
Курганские власти начали бесплатно раздавать поросят и телят многодетным семьям в качестве меры социальной поддержки наиболее пострадавших из-за карантина категорий населения.
-
Подготовка Парада Победы 1945 года: отбирались самые мужественные фронтовики
На сайте Минобороны открыт новый исторический раздел, где собраны уникальные исторические документы из фондов Центрального архива МО РФ, рассказывающие о подготовке и проведении парада Победы на Красной площади 75 лет назад.
-
Достойный проект памятника Пушкину в Петербурге искали долго
19 июня 1957 года в Ленинграде на площади Искусств открыли памятник Александру Сергеевичу Пушкину.
-
Пенсионерка отсудила больше полумиллиона за травму в лифте
Астраханской пенсионерке через суд удалось взыскать 587 тысяч рублей с компании, обслуживающей лифты. Женщина сломала бедро из-за того, что неисправный лифт не вовремя захлопнул дверцы.
-
Памела Андерсон разделась ради животных
52-летняя американская актриса и фотомодель Памела Андерсон стала участницей откровенной фотосессии. Она полностью разделась, прикрыв тело руками и лепестками роз, фотографии опубликовали The Sun и другие СМИ.
-
Актриса из фильма «Белое солнце пустыни» погибла под колесами электрички
Электричка сбила женщину около станции «Жаворонки» Белорусского направления Московской железной дороги. Ею оказалась артистка Галина Дашевская.
-
Оскорбленного Навальным ветерана признали потерпевшим
94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко признали потерпевшим по уголовному делу в отношении политика Алексея Навального.
-
Оказывается, бросить курить помогает... вода!
Решившим бросить курить стоит чаще пить чистую воду — она помогает сгладить некоторые неприятные ощущения, связанные с отказом от никотина, а также может служить своего рода «заменительной терапией».
-
Удивительное фото с поверхности Марса появилось в Интернете
В Сети появилось удивительное фото с поверхности Марса, сделанное марсоходом Curiosity. Снимок опубликован на официальном сайте космического агентства NASA.
-
Дети умершего петербуржца отсудили у поликлиники 700 тысяч за смерть отца
В Петербурге руководство городской поликлиники №46 выплатит семье умершего пациента 700 тысяч рублей. Мужчина жаловался на сильную боль в верхней части живота. Позже выяснилось, что у него был инфаркт, а врачи скорой посчитали, что проблема в печени.
-
Яна Поплавская поделилась способом «распознавания» измен
Популярная актриса, радиоведущая и театральный педагог Яна Поплавская в интервью поделилась секретами семейной жизни. Яна считает, что может дать много полезных советов, тем более, что 52-летняя актриса когда-то пережила тяжёлый развод после 25 лет совместной жизни с Сергеем Гинзбургом.
-
Что предлагают частные дома престарелых для своих постояльцев
Должный уход престарелому родственнику не всегда можно обеспечить в домашних условиях. Иногда занятость остальных членов семьи не позволяет уделять пожилому достаточное количество времени, болезнь может предполагать серьезную терапию, которую многие не в состоянии самостоятельно провести и т.д. Ситуации разные, а один из самых оптимальных выходов – обратиться в дом престарелых.
-
Курьерская доставка: кому доверить в СПБ и Ленобласти, плюсы услуги
Всегда была востребована, а в период пандемии коронавируса особенно, курьерская доставка. Этот процесс подразумевает собой целый комплекс услуг. Важно принять от отправителя груз или корреспонденцию быстро, точно продумать самый оптимальный маршрут и вручить необходимое получателю в оговоренное время.
-
В московском Парке Горького восстанавливают беседки XIX века
В Москве продолжили реставрацию беседок-ротонд в Парке Горького. Отметившие почти два столетия, они давно нуждались в реставрации кровли, фундамента и колонн.
-
За время эпидемии коронавируса Россия потеряла больше 400 медиков
С начала эпидемии коронавирусной инфекции в России умерли 489 медицинских работников, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова во время онлайн-конференции.
-
Навальный предложил увеличить пенсии ветеранов до 200 тысяч рублей
Оппозиционный политик Алексей Навальный направил парламентским партиям и президенту РФ Владимиру Путину разработанный им законопроект, в котором предложил выплачивать всем ветеранам Великой Отечественной войны пенсию в размере 200 тысяч рублей.
-
«Ленин прибывает в Гельзенкирхен»
«(…) В Гельзенкирхене в Рурской области есть старые угольные шахты, свой футбольный клуб Бундеслиги («Шальке 04»)…а теперь будет и своя статуя Ленина. Довольно странный исторический момент: в субботу, 20 июня, в этом городе в земле Северный Рейн-Вестфалия произойдет торжественное открытие памятника Ленину. Первого во всей Западной Германии! Причем наперекор мнению муниципалитета», — пишет корреспондент Liberation в Берлине Жоанна Люйсен.
-
Назарбаев заразился коронавирусом
У бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева диагностирован COVID-19. Источник заражения не называется.