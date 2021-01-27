Пенсионеров зовут приподнять свою финансовую грамотность

Пенсионерам Иркутской области предлагают принять участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности.

Как сообщает пресс-служба Центробанка, 27 января стартует весенняя сессия проекта Банка России «Финансовая грамотность для старшего поколения». На онлайн-занятиях слушателям расскажут о том, как грамотно пользоваться финансовыми продуктами и услугами, какие существуют инструменты для инвестирования, как защитить свои права. Отдельной темой занятий станет финансовое мошенничество, где эксперты Банка России расскажут об основных схемах кражи денег, которые используют мошенники.

– Старт образовательному проекту дали в прошлом году, и именно пенсионеры из нашего региона оказались одними из самых активных. Уровень финансовой грамотности повысили 750 человек, — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Для участия в онлайн-уроках нужен только компьютер или ноутбук, подключенный к сети Интернет. Принять участие в занятиях могут как пенсионеры, так и люди предпенсионного возраста. Зарегистрироваться можно индивидуально или в составе группы. Для этого необходимо зайти на сайт pensionfg.ru. В разделе «Темы занятий» нужно выбрать дату, время и нажать кнопку «Нажать для регистрации». Далее ввести свои контактные данные и выбрать «Оставить заявку». Уроки продлятся до 23 апреля 2021 года.

По инф. Телеинформа

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