Пенсионеров зовут приподнять свою финансовую грамотность

Пенсионерам Иркутской области предлагают принять участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности.
Как сообщает пресс-служба Центробанка, 27 января стартует весенняя сессия проекта Банка России «Финансовая грамотность для старшего поколения». На онлайн-занятиях слушателям расскажут о том, как грамотно пользоваться финансовыми продуктами и услугами, какие существуют инструменты для инвестирования, как защитить свои права. Отдельной темой занятий станет финансовое мошенничество, где эксперты Банка России расскажут об основных схемах кражи денег, которые используют мошенники.
– Старт образовательному проекту дали в прошлом году, и именно пенсионеры из нашего региона оказались одними из самых активных. Уровень финансовой грамотности повысили 750 человек, — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.
Для участия в онлайн-уроках нужен только компьютер или ноутбук, подключенный к сети Интернет. Принять участие в занятиях могут как пенсионеры, так и люди предпенсионного возраста. Зарегистрироваться можно индивидуально или в составе группы. Для этого необходимо зайти на сайт pensionfg.ru. В разделе «Темы занятий» нужно выбрать дату, время и нажать кнопку «Нажать для регистрации». Далее ввести свои контактные данные и выбрать «Оставить заявку». Уроки продлятся до 23 апреля 2021 года.
В Петербурге в Военно-медицинском музее министерства обороны России представят знаменитую полуторку — грузовую машину ГАЗ-АА Б-77-309, 1937 года выпуска. Именно эти автомобили перевозили людей по Дороге жизни в годы Великой Отечественной войны.
Гибель более чем 300 тюленей на побережье Каспийского моря в Дагестане связана, вероятнее всего, с выбросом природного метана или сопутствующих газов, который могла спровоцировать сейсмоактивность и штиль, говорится в заключении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Лидеры РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден впервые поговорили по телефону. Оба политика, как сообщается на сайте Кремля, оказались довольны обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях.
В Краснодаре на 87-м году жизни умерла блокадница и поэтесса Лидия Хямелянина. Ее имя носит один из классов лицея в кубанском поселке Афипском, а ее книги, посвященные войне, стоят в библиотеке российского президента.
Выбирая мебель, большинство людей обращает внимание только на её внешний вид. Однако стоит задуматься и о материале, из которого она была сделана. От этого во многом зависит её прочность и долговечность. Эксперты рекомендуют приобретать деревянную мебель потому, что она имеет заметные преимущества, по сравнению с другими материалами. Конечно же, такие изделия более дорогие, но производители стараются изготовить доступные аналоги с сохранением качества конструкции.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении нового вида социального налогового вычета в отношении физкультурно-оздоровительных услуг. (Напомним, что этот проект закона должен пройти еще второе и, возможно, третье чтение, а потом его должен одобрить Совфед и затем получить подпись президента. - прим. МГ.)
В Екатеринбурге учитель истории уволиться, чтобы сходить на акцию протеста 23 января для „участия в защите прав и интересов российского народа“. (Это еще одно доказательство того, что жители России становятся все менее аполитичными и все более готовыми выражать свое мнение и защищать права. - прим. МГ.)
Знаменитая певица Лариса Долина дружила с Юлией Началовой, которая совсем юной вышла замуж на артиста Дмитрия Ланского. Но прожили молодые супруги лишь три года и развелись в 2004 году из-за измены Ланского.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.