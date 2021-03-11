Пенсионер-герой спас соседей от пожара

В деревне Гымыль Черемховского района 8 марта разгорелся пожар в доме из двух квартир. Из полыхавшего помещения семейную пару спас 73-летний пенсионер из Черемхово, сообщает пресс-служба местной мэрии.
Мужчина вместе с супругой приехали в деревню, чтобы провести там длинне мартовские выходные. Утром 8 марта, находясь в своей квартире, дачники почувствовали едкий запах дыма, и пройдя в соседнюю от кухни комнату, увидели, что через стены и полы из соседней квартиры идёт густой дым.
Не теряя ни секунды, пенсионер выбежал на улицу к соседней квартире, в окне которой в дыму увидел соседку. Мужчина разбил стекло лопатой и помог женщине выбраться наружу. Она сообщила, что в квартире остался супруг. Пенсионер бросился к входным дверям, но они оказались заперты изнутри. Только после нескольких попыток ему удалось их открыть. Вместе с клубами едкого дыма из дома вывалился мужчина с множественными ожогами тела. Пенсионер оттащил пострадавшего мужчину на безопасное от пожара расстояние, в это время его супруга позвонила в пожарную охрану и скорую медицинскую помощь.
Оба пострадавших были госпитализированы с ожогами и отравлением, рассказали в администрации Черемхово.
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