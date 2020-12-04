Печально: ангарскую пенсионерку приговорили к обязательным работам за долг по кредиту

Неуплата кредиторской задолженности обернулась для пожилой ангарчанки уголовным наказанием.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Ангарский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 57-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 177 УК РФ – злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

Арбитражный суд Иркутской области решением от 8 июля 2013 года женщину, являющуюся индивидуальным предпринимателем, обязал выплатить задолженность в пользу юридического лица в размере около 3 млн рублей. В декабре 2014 года, узнав о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, ангарчанка уклонялась от уплаты задолженности, несмотря на то, что имела ежемесячные доходы от деятельности двух организаций.

Вину в совершенном преступлении подсудимая не признала, заявив, что не имела возможности исполнить решение арбитражного суда. Но эти доводы на суде опровергнуты. Установлено, что должница умышленно уклонялась от погашения своей задолженность.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов.

По инф. Телеинформа

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