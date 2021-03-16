Охотники полгода скитались по Тайге. И вот их нашли наконец-то!

Охотники из Тайшетского района, которые почти полгода провели в тайге и не выходили на связь, обнаружены. Опытные таежники не смогли своевременно вернутся из леса из-за талой воды на реке и болезни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Напомним, с заявлением о пропаже в полицию обратилась жительница поселка Соляная Тайшетского района. Она рассказала, что ее гражданский муж и его отец почти полгода назад отправились на охотничьи угодья и до настоящего момента не вернулись.
Полицейские установили, что отец и сын в возрасте 45 и 67 лет в октябре прошлого года отправились на самодельной деревянной лодке с припасами, снегоходом и оружием в верховья реки Тагул.
В местности, в которой разыскивали мужчин, на реках поднялась талая вода, которая помешала продвижению снегоходов и другой техники. Сотовая связь на этой территории области отсутствует.
Полицейские обратились к одному из местных жителей, отлично знающему район поиска. На личной аэролодке вскоре он смог пройти к зимовью разыскиваемых, где их и встретил.
Как пояснили сами охотники, один из них заболел, что помешало вовремя покинуть угодья. Восстановившись, мужчины попытались выбраться, но столкнулись с талой водой и многочисленными промоинами. В результате покинуть тайгу ни на снегоходе, ни на лыжах у них не вышло.
На аэролодке они были доставлены домой, к родным и близким. В настоящее время жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает. Кроме того, мужчины поблагодарили всех, кто помог им выбраться и следил за их судьбой.
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