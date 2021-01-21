Ни собаки, ни денег: хозяйка сбежавшего шпица столкнулась с «отзывчивым» мошенником

Жительница Киренска отдала мошеннику 5 тысяч рублей, чтобы вернуть потерявшегося шпица. Собака сбежала от женщины днем 18 января во время прогулки. Объявление о его исчезновении хозяйка тут же разместила в интернете, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В объявлении, размещенном в социальных сетях, жительница Киренска указала, что нашедшего ждет вознаграждение. Вскоре после этого ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что шпиц находится у него. Также он попросил перечислить ему деньги до того, как он отдаст питомца хозяйке.

– Согласившись, женщина перечислила через банкомат 5 тысяч рублей, но после финансовой операции ничего не произошло. Телефон гражданина оказался отключен. По предварительным сведениям, мошенник мог связаться со своей жертвой, находясь на территории Вологодской области. Сейчас в этой ситуации разбираются сотрудники полиции, – отметили в ведомстве.

Между тем, шпиц до сих пор не найден.

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По инф. Телеинформа

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