Настреляли на три миллиона: браконьеры, к сожалению, не дремлют

В Приангарье в 2020 году зафиксировали рекордный рост числа уголовных дел за незаконную охоту. Как ведется борьба с браконьерами в регионе, рассказал на пресс-конференции начальник отдела государственного охотничьего контроля и надзора министерства лесного комплекса Иркутской области Артем Валетчик.

– В 2020 году по статье 258 УК РФ – незаконная охота – в Иркутской области было подано 50 заявлений. Это очень большая цифра. Ущерб животному миру от незаконной охоты в прошлом году составил 3 млн 451 тысячу рублей. Таких цифр у нас не было лет 10. Правда, из этой суммы пока что взыскано 1,3 млн рублей, но процесс идет, часть дел по взысканию находится в судах, это не одномоментный процесс, – пояснил он.

Всего в 2020 году выявили незаконную добычу 118 голов охотничьих животных, в том числе 65 копытных, 18 пушных зверей, две головы пернатой дичи и три бурых медведя. У нарушителей изъяли 223 единицы огнестрельного оружия. Выявлено и пресечено 215 нарушений, изъято 553 капкана и других запрещенных орудия лова.

– По правонарушениям, связанным с охотой, в 2020 году в Приангарье составили 2318 административных протоколов. В 2019 году мы тоже «прогремели», заняв по их количеству второе место по России. Тогда нас «обогнал» по количеству протоколов только Краснодарский край, – рассказал Артем Валетчик.

При этом суммы причиненного животному миру ущерба и вообще количество правонарушений в регионе растут, по словам представителя Минлеса, не потому, что стали чаще нарушать, а потому, что стали чаще выявлять: министерство совершенствует методы контроля. Например, значительная часть нарушений была зафиксирована при помощи производственных охотничьих инспекторов.

– В Иркутской области сейчас 218 таких инспекторов. Раньше были общественные инспекторы, теперь – производственные. Это штатные работники, которых нанимают юридические лица, имеющие охотничьи угодья, для проведения рейдов. У таких инспекторов почти такие же полномочия, как у государственных: они не имеют права досматривать граждан и изымать оружие, однако могут останавливать, и в случае выявления нарушения составляют акты и направляют их к нам в министерство, – сообщил Артем Валетчик. – В прошлом году от таких инспекторов к нам поступило 187 актов о нарушителях.

За январь-февраль 2021 года по признакам незаконной охоты в Иркутской области возбуждено уже восемь уголовных дел. Однако, пояснил представитель Минлеса, инспекторам подъехать к браконьеру с тепловизором очень сложно: они видят и машину приближающуюся, и людей. Но рейдовые мероприятия постоянно усиливают. Также внесены некоторые изменения в правила охоты – в частности, как раз запрещено добывать зверя в темное время суток с тепловизорами и приборами ночного видения.

– В прошлом году очень много было пострадавших от охоты с тепловизорами в разных регионах. В том числе и у нас были случаи: например, в Усть-Илимском районе осенью 2020 года один охотник «добыл» другого, – рассказал Артем Валетчик. – Технологии, конечно, не стоят на месте, но охотники приобретают «что подешевле», а у недорогих моделей тепловизоров качество видимости оставляет желать лучшего. Видно светлое пятно, но не определить ни вид, ни род. Вот и тогда мужчины добывали лося «на стону», и один из них увидел силуэт в тепловизоре и выстрелил в него, уверенный, что это – зверь. Второй охотник скончался.

Ряд нарушений зафиксировали и в этом году. Напомним, в январе 2021 года в Иркутском районе были задержаны трое нарушителей. При себе они имели охотничье оружие, тепловизоры и глушители. Сейчас уголовное дело по этому факту уже передано в суд. В том же месяце совместно с черемховской полицией в ходе одного рейда у браконьеров обнаружили 17 голов самцов кабарги, две головы рыси, фрагмент туши благородного оленя и шесть единиц нелегального оружия.

Как пояснил Артем Валетчик, практически при каждом рейде инспекторов выявляется факт незаконной охоты.

Очередной пик браконьерства ожидают в «настовый период»:

– Охотничий этикет в Иркутской области оставляет желать лучшего. По снежному насту очень просто добыть зверя, и в лес выходит «невоспитанный охотник», – резюмировал представитель Минлеса.

Отметим, статья 258 УК РФ предусматривает следующие наказания для нарушителей: до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. В министерстве пояснили, что до реального срока дело доходит нечасто, в большинстве случаев его заменяют условным.

Временно замещающий должность замминистра лесного комплекса Иркутской области Степан Пересыпкин также отметил, что чаще всего браконьеров выявляют в Иркутском, Качугском, Ольхонском, Братском районах, на территории бывшего Усть-Ордынского бурятского автономного округа:

– Чем гуще населен район, тем больше там охотников-нелегалов. К примеру, у Братского и Усть-Илимского районов сходные площади, а количество правонарушителей различается. Не от территории зависит это, а от числа проживающих там людей, – отметил он.

По инф. Телеинформа

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