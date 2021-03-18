Наши педагоги борются за звание «Учитель будущего»

Команда педагогов лицея ИГУ представят регион в финале профессионального конкурса «Учитель будущего», который проводится при поддержке министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование». Об этом сообщают организаторы.
В команде учреждения – Максим Лавлинский, Надежда Парилова и Светлана Шорстова.
– Все-таки не зря нам дан шанс участвовать в финале, так как мы надеемся в дальнейшем учесть все те ошибки, которые мы увидели, те замечания, которые дали нам эксперты, модераторы, прислушаемся к ним и постараемся в итоговом соревновании выступить достойно. Тем более, что наша команда единственная от Иркутской области – это для нас дополнительная мотивация и ответственность, – поделился своими впечатлениями учитель информатики Максим Лавлинский.
Всего из 39 тысяч участников на старте конкурса в финал вышли 99 команд – 296 учителей из 44 регионов России. В концепцию конкурса заложены идеи командной работы и «триединства»: учителя являются не только носителями знаний в области преподаваемой дисциплины, но и оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, а также владеют «словом», как инструментом воспитания.
Конкурс стартовал 19 ноября 2019 и включал в себя четыре этапа: регистрацию участников, онлайн-тестирование (предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест и тест по культуре речи), а также очные соревнования.
Всем конкурсантам, успешно преодолевшим дистанционный и очный этапы, был предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистам – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.
В недавнем интервью 57-летняя певица Вика Цыганова рассказала, что в своей жизни смогла добиться практически всего, о чём мечтала. Она невероятно популярна, занимается любимым делом и заработала приличное состояние.
Сенатору Людмиле Нарусовой переплатили пенсию почти на 730 тысяч рублей. Пенсионный фонд подавал иск к сенатору и просил вернуть незаконно полученные средства. Правда, позже ПФР передумал судиться с матерью Ксении Собчак.
Владимир Путин встретился с генпрокурором и поручил решить ему целый список задач: не допускать задержек зарплат, охранять права пенсионеров и инвалидов, и не допускать неоправданного роста тарифов ЖКХ, бороться с преступностью и лично следить за расселением аварийного жилья. (Все это звучит прекрасно, вот только насколько это исполнимо?.. прим. МГ.)
В Сибири несмотря на холодный март проснулись клещи. Первой жертвой стал новосибирец — он поймал на себе насекомое во время отдыха в Горном Алтае. Медики напоминают: лучшая защита от клещевых инфекций — это прививка. И еще есть время ее поставить.
В России за последние три года подрос размер автокредитов. Это касается как новых авто (на 38%), так и транспортных средств с пробегом (на 19%). 658 тысяч рублей составлял размер среднего займа на новую машину в 2017 году. 905 тысяч рублей – таков показатель по итогам прошлого года.
Популярная российская певица Альбина Джанабаева в своих социальных сетях рассказала, что в их семействе скоро ожидается пополнение. Недавно Валерий Меладзе говорил, что он не против ещё одного наследника, и вот теперь супруги ждут третьего ребёнка.
Следственный комитет РФ (СК) направил Италии запрос об аресте недвижимости, которая принадлежит семье экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Речь идет о двух виллах в Тоскане примерной стоимостью 2 млрд рублей!
Молодую учительницу обвинили в том, что она отправила старшекласснику видео, на котором танцует стриптиз. 32-летний педагог уверяет: все было по-другому. Но уволиться из-за начавшейся травли женщине все-таки пришлось.
Настоящая драма из-за судебного разбирательства разыгралась в столице Башкирии — мужчина набросился на адвоката оппонента с ножом, а потом попытался лишить себя жизни. Во всей этой истории оказался замешан депутат Госдумы, единоросс Сергей Веремеенко.
Телеведущая Ксения Собчак гневно опровергла информацию о своей встрече в ресторане с Виктором Моховым, известным как «скопинский маньяк». По ее словам, СМИ приняли за известного преступника следователя Плоткина.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.