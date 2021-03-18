Наши педагоги борются за звание «Учитель будущего»

Команда педагогов лицея ИГУ представят регион в финале профессионального конкурса «Учитель будущего», который проводится при поддержке министерства просвещения Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование». Об этом сообщают организаторы.

В команде учреждения – Максим Лавлинский, Надежда Парилова и Светлана Шорстова.

– Все-таки не зря нам дан шанс участвовать в финале, так как мы надеемся в дальнейшем учесть все те ошибки, которые мы увидели, те замечания, которые дали нам эксперты, модераторы, прислушаемся к ним и постараемся в итоговом соревновании выступить достойно. Тем более, что наша команда единственная от Иркутской области – это для нас дополнительная мотивация и ответственность, – поделился своими впечатлениями учитель информатики Максим Лавлинский.

Всего из 39 тысяч участников на старте конкурса в финал вышли 99 команд – 296 учителей из 44 регионов России. В концепцию конкурса заложены идеи командной работы и «триединства»: учителя являются не только носителями знаний в области преподаваемой дисциплины, но и оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, а также владеют «словом», как инструментом воспитания.

Конкурс стартовал 19 ноября 2019 и включал в себя четыре этапа: регистрацию участников, онлайн-тестирование (предметный или метапредметный тест, психолого-педагогический тест и тест по культуре речи), а также очные соревнования.

Всем конкурсантам, успешно преодолевшим дистанционный и очный этапы, был предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистам – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

По инф. Телеинформа

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