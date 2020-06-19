«Народный, душевный, свой»

Память первого губернатора Юрия Ножикова почтили в Иркутске.

15 июня в Иркутске почтили память первого губернатора Прибайкалья Юрия Абрамовича Ножикова. Он ушел из жизни десять лет назад. За это время в регионе сменились семь губернаторов, однако никто из них не сумел затмить собой память о первом главе региона.

В сквере на пересечении улиц Свердлова и Сухэ-Батора, где был в 2012 году установлен памятник первому главе области, собрались сотрудники администрации Ножикова, его соратники, друзья и знакомые, а также первые лица региона. Мероприятие организовал Фонд сохранения памяти и развития наследия первого губернатора Иркутской области Ю. А. Ножикова.

По словам президента фонда Юрия Курина, к этой дате были задуманы и другие мероприятия, однако пандемия коронавирусной инфекции внесла изменения в планы.

– Я благодарю вас за то, что вы пришли сюда, чтобы вспомнить то время и почтить память этого светлого человека, – отметил Юрий Курин. Он также поблагодарил врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева за содействие в организации мероприятия.

Игорь Кобзев в своей речи подчеркнул: он хорошо знаком с историей Иркутской области девяностых годов. И Юрий Ножиков для него – образец порядочности и пример эффективной управленческой работы:

– Ножиков был государственным человеком, но в то же время – настоящим народным губернатором. Каждое его действие было в интересах населения. Всегда отстаивал интересы жителей: для него это было целью всей жизни. И народ ему доверял, гордился им. Для нашей области Ножиков – настоящий человек-легенда, как Сперанский. Так, он отстоял природные ресурсы – в результате в регионе низкие энерготарифы, – отметил Игорь Кобзев.

Глава области отметил: первый губернатор Приангарья ничего и никого не боялся, шел до конца. Понимая, что природные ресурсы региона должны служить людям, добился низких энерготарифов.

– Я многому учусь у Юрия Абрамовича. Это пример, достойный подражания для любого губернатора. Ножикова у нас до сих пор любят и помнят. И эту память мы просто обязаны сохранить, – сказал Игорь Кобзев.

Мэр Иркутска Руслан Болотов отметил, что в современных условиях, когда общество столкнулось с социально-экономическими трудностями, стоит обращать внимание на эффективный опыт первого губернатора Иркутской области.

– Стоит ориентироваться в сегодняшней ситуации на тех людей, у которых все было ох как непросто, анализировать их решения и учиться у них, – отметил Руслан Болотов. – Авторитетный и достойный политик, талантливый руководитель, высочайший профессионал, Юрий Абрамович является примером для всех нас.

О личности, характере Ножикова в этот день говорили и его соратники. Бывший мэр Братска Иван Невмержицкий отметил, что каждый братчанин гордился бы тем, что в Иркутске помнят о Ножикове. По словам Ивана Невмержицкого, жители северного города бережно хранят фрагменты общей истории. Память о первом губернаторе живет в семейных фотоальбомах и музейных архивах. Он также отметил, что памятник первому губернатору получился удачным и полностью передает его черты.

Друг семьи Юрия Ножикова и его заместитель по социальным вопросам Юрий Кустов поделился воспоминаниями об истории этой дружбы. Депутат думы Иркутска Сергей Юдин напомнил, что Юрия Ножикова волновали все сферы жизни общества, и он не делал исключений.

– Я хорошо помню: когда в Иркутске в лихие девяностые был создан отдел по борьбе с организованной преступностью, Юрий Абрамович взял на себя очень многие вопросы: он лично выбивал в Москве здание и материальную базу для отдела, а также квартиры для сотрудников. Он всегда шел на диалог с властью, и его слышали, – рассказал Сергей Юдин.

В память о первом губернаторе в Иркутской области ежегодно депутаты Законодательного собрания определяют двух достойных жителей региона, чтобы наградить их почетным знаком имени Ю. А. Ножикова «Признание». По словам заместителя председателя ЗС региона Кузьмы Алдарова, в этом году претенденты еще не были определены, но их имена станут известны в ближайшее время.

В завершение мероприятия участники возложили цветы к памятнику и посадили ель возле него в память о народном губернаторе Юрии Ножикове.

Фото Татьяны Глюк

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