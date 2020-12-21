На Ольхоне растёт самое старое дерево в России – ему 777 лет!

Лиственница возрастом 777 лет, произрастающая на острове Ольхон, признана старейшим деревом в России.

Лиственница возглавила топ-5 самых старых деревьев России, составленный экспертами Центра древесных экспертиз «Здоровый лес». Последние десять лет специалисты Центра реализуют деятельность Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», в рамках которой выезжают в регионы и обследуют уникальные старовозрастные деревья с помощью специальных приборов Резистограф и Арботом. Техника для обследования, также как и сами деревья уникальна – она позволяет получить полные данные о состоянии дерева и далее составить план ухода и оздоровления, без травмирующего вмешательства.

Ранее эксперты разработали для древних лиственниц Ольхона «паспорта». Дерево возрастом 777 лет назвали «Стражем Ольхона», оно произрастает на территории Улан-Хушинского песчаного массива острова.

– Имеет прямостоящий ствол, оканчивающийся длинной сухой верхушкой. Подобная форма верхушки у дерева является важным морфологическим признаком, указывающим на значительный возраст особи и на общее состояние старовозрастного организма. Первые нижние ветви ствола располагаются на высоте 150 см. В нижней части ствола имеется большое дупло. Крону дерева формируют три крупные ветви, две из которых направлены в стороны и вниз. Опущенные ветви простираются по поверхности песчаного субстрата. В таком виде они продолжают свое развитие, образуя вокруг комля вегетативную поросль, – так описывается сосна в реестре старовозрастных деревьев России.

Дендрологи отмечают, что другие крупные ветви ствола голые и частично сухие, опущены вниз и погружены в песок, причём некоторые из них укоренились и сформировали три дочерние особи, разного возраста. По мнению экспертов, эта группа является экологической модификацией лесного дерева лиственницы сибирской.

В рейтинг попало и ещё одно ольхонское дерево – сосна возрастом 606 лет. Это третье место в топ-5. Она произрастает на Сарайском песчаном массиве, имеет прямостоящий ствол, оканчивающийся многоглавой верхушкой, состоящей из нескольких коротких сухих ветвей.

– Его внешний вид сформировался под воздействием господствующего ветра северо-западного направления. Крона не имеет характерной для сосны формы. Структура ее ветвей проста. Она состоит из трех живых крупных скелетных ветвей разной длины, толщиной от 30 до 50 см и нескольких коротких сухих ветвей, – отмечается в описании дерева. – В переносном значении эта ветвь по своему облику напоминает руку человека, а именно руку воина, державшего столетиями меч, которым сражалась с опасными природными стихиями дюнных песков (сильным ветром и песком, переносимым воздушным потоком).

Напомним, в 2018 году дендрологи обследовали реликтовую сосну на Сарайском пляже и берёзу в районе Семисосенского залива пролива Малое Море. Также список «Деревьев-памятников живой природы» пополнила ольхонская многовековая сосна «Дерево-мать», растущая на территории Прибайкальского нацпарка. Ранее в список деревьев-памятников были включены сосны «Ольхонский патриарх» и «Царица Ольхона», все они – часть древнего Шаманского леса, некогда росшего на территории Сарайского песчаного массива.

По инф. Телеинформа

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