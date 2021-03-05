Музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» хотят провести второй раз за год

Фестиваль «Звёзды на Байкале» планируется провести в Иркутске второй раз в 2021 году в сентябре. Об этом в видеоинтервью для журналистов сообщил художественный руководитель – народный артист России, пианист, почётный гражданин Иркутска Денис Мацуев.
– Очень жалко, что вторая половина [зала] пустовала, но это лучше, чем ничего. Я прекрасно понимаю всё. До сих пор не верится, что фестиваль у нас прошёл, и всему миру не верится. Потому что весь мир сидит на локдауне, и смотрит наши небольшие блоги, зарисовки о закулисье. Я воодушевлён и, в то же время, грустно, потому что всё пролетело незаметно, на одном дыхании и хочется вернуться. Но сентябрь не за горами, я уверен, что уже будет полная загрузка [зала], все будут здоровы, и это самое главное, – прокомментировал музыкант.
Денис Мацуев надеется, что в программе очередного фестиваля удастся провести конкурс юных талантов «Новые имена», который в феврале отменили, чтобы поберечь и детей, и педагогов.
Напомним, Фестиваль «Звезды на Байкале» – ежегодный международный музыкальный фестиваль академической музыки в Иркутске. Фестиваль традиционно проходит в сентябре и состоит из 12-15 концертов, а также мастер-классов и творческих встреч. В 2020 году его не проводили из-за пандемии коронавируса. В 2021 году он состоялся впервые в феврале при условии 50-процентной загрузки зала Иркутского музтеатра.
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