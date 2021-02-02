«Звёзды на Байкале»: фестиваль музыки готов порадовать своих поклонников

Стала известна программа 15-го международного музыкального фестиваля «Звезды на Байкале». Об этом на своей странице в соцсетях сообщил известный пианист, инициатор фестиваля Денис Мацуев.

– За несколько дней, как вы уже догадались, составить программу не получилось. Но сегодня я, наконец, могу вам о ней рассказать и сделать несколько важных объявлений. Для меня придумывание и планирование каждой программы фестиваля – самое важное и волнительное событие в подготовке. Я всегда относился к этому с особым трепетом еще с 2004 года, когда мы впервые придумали «Звезды на Байкале» с Владимиром Константиновичем Шагиным, – написал он.

Напомним, культурное мероприятие пройдет с 19 по 28 февраля.

– Сначала все было против нас – и ограничение на количество публики в зале, и физическая невозможность для многих приглашенных музыкантов прилететь вовремя в Иркутск, и накладки в концертных графиках отдельных исполнителей. Я сначала был в растерянности, что со мной нечасто бывает, но постепенно ее заменила уверенность в успехе, потому что за эти 10 дней мы умудрились каким-то образом сохранить практически в первоначальном виде, каком я его представлял в своих мечтах, программу юбилейного 15-го фестиваля, – отметил пианист. – Когда-нибудь в воспоминаниях я обязательно напишу о том, как создавалась и утверждалась программа юбилейного пятнадцатого фестиваля, потому что это практически триллер, экшн и детектив в одном флаконе.

Он подчеркнул, что в условиях ковидных ограничений для фестиваля, на концерты которого за несколько дней всегда раскупались все билеты при 100% заполняемости зала, а люди занимали очередь в кассы ночью, 25% слушателей было бы крайне удручающим условием.

– Буквально несколько часов назад мы были на связи с [губернатором Иркутской области] Игорем Ивановичем Кобзевым, который подтвердил мне, что зрителей будет не 25%, а 50%. Это уже совсем неплохо, – написал Денис Мацуев.

Юбилейный фестиваль начнут тремя концертами, два из которых – с участием уже полюбившегося Иркутску Российского национального молодежного симфонического оркестра. На концерте-открытии Денис Мацуев исполнит фортепианный, или как он сам его называет, «пандемический» концерт Фридерика Шопена.

– Обычно в Иркутске у меня проходят премьерные выступления с произведениями из нового репертуара, но 2020 год все планы поменял, так что будем теперь наверстывать. На открытии я выйду на сцену с моими друзьями, одним из лучших дирижеров мира Александром Сладковским и выдающимся скрипачом Юлианом Рахлиным, – рассказал пианист.

Один из концертов с РНМСО будет посвящен врачам в знак преклонения перед их подвигом и благодарности за то, что по сей день они самоотверженно спасают жизни многих людей, рискуя своей. А 21 февраля состоится дирижерский дебют Юлиана Рахлина для Иркутска в рамках концерта Чайковский-гала, в котором помимо Дениса Мацуева примет участие победитель конкурса Чайковского – виолончелист Нарек Ахназарян.

Кроме того, 22 и 23 февраля по многочисленным заявкам слушателей будет выступать любимец иркутской публики Владимир Спиваков со своим коллективом «Виртуозы Москвы». Зрители увидят и услышат его не только как дирижера, но и как инструменталиста в «Тихой молитве» Гии Канчели, написанной для скрипки, виолончели и бас-гитары, виброфона, струнных и голоса.

Концерты традиционно будут проходить на двух площадках – в Музыкальном театре имени Загурского, и в зале иркутской Филармонии, где резидентом является Иркутский губернаторский оркестр под управлением Илмара Лапиньша. Иркутский коллектив на фестивале будет участвовать в двух концертах знаменитой пианистки и педагога Натальи Трулль, которая на сегодняшний день является одним из ярчайших представителей великой русской фортепианной школы. В филармонических концертах также будут принимать участие кларнетист Игорь Федоров, гитарист Дмитрий Илларионов и дуэт Максима Федотова и Галины Петровой.

Еще два концерта состоятся в музтеатре. Один – Вечер камерной музыки. В нем примут участие один из выдающихся баритонов мира Томас Бауэр и пианист Николаус Рексрот, которые приедут на фестиваль из Германии. Они представят иркутской публике знаменитый цикл Франца Шуберта «Зимний путь».

– И, конечно, ни один фестиваль не может обойтись без концерта «И классика, и джаз». Это всегда феерия. Традиционно не буду здесь раскрывать все карты, потому что интрига и импровизация – часть магии этого концерта. Могу только намекнуть, что это будет со-творчество как знаменитых музыкантов, так и совсем юных воспитанников «Новых имен» и «Синей птицы». И еще к команде присоединится американский трубач, который по счастливой случайности и благодаря локдауну сейчас находится в России, – закручивает интригу Денис Мацуев.

На два заключительных концерта после шестилетнего перерыва в Иркутск приедет со своим уникальным оркестром Мариинского театра дирижер Валерий Гергиев.

– Валерий Абисалович все эти годы сожалел о том, что никак не получается вновь приехать в Иркутск, который он обожает: каждый раз его сумасшедший график не позволял ему это сделать. До этого многолетнего перерыва он бывал в моем родном городе много раз. И вот, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло, – говорит пианист.

Также на иркутской сцене впервые выступят «без преувеличения лучший бас мира» Ильдар Абдразаков и Аида Гарифуллина (сопрано). В закрытии фестиваля также примет участие победитель последнего конкурса Чайковского скрипач Сергей Догадин.

Программа фестиваля доступна по ссылке . Продажа билетов стартовала 1 февраля.

По инф. Телеинформа

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