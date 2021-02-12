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Молодые ученые ИГУ получили стипендии президента
По инф. Телеинформа   
12 Февраля 2021 г.
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Молодым ученым Иркутского государственного университета назначены стипендии президента РФ. В перечне стипендиатов они стали единственными представителями высшей школы Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба ИГУ.

Молодые ученые ИГУ получили стипендии президента

– То, что молодые ученые ИГУ регулярно становятся победителями конкурсов на получение грантов и стипендий президента РФ, подтверждает востребованность и высокий уровень исследований по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, которые проводятся в университете. В этот раз от ИГУ победили заявки по направлениям «химия» и «биология». Исследования ученых нашего университета в этих сферах нацелены на решение как фундаментальных, так и прикладных задач, а научные достижения и разработки признаны на мировом уровне, – сказал начальник научно-исследовательской части ИГУ Константин Иванов.

В список молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, которым назначены стипендии президента РФ, от ИГУ вошли сотрудники НИИ нефте- и углехимического синтеза, кандидаты химических наук Михаил Быков и Татьяна Стеренчук, а также аспирант биолого-почвенного факультета Анна Назарова (младший научный сотрудник НИИ биологии).

Исследование Михаила Быкова направлено на разработку палладиевых катализаторов для реакции гидроаминирования, с помощью которой можно получать особые органические соединения, содержащие в своем составе атом азота. Такие вещества являются ценными продуктами как в лабораторных, так и в промышленных процессах, а также могут выступать в роли «строительных блоков» в органическом синтезе.

– Из числа таких веществ по своей ценности следует отметить амины, которые присутствуют в большом количестве биологически активных соединений, а также используются в агрохимической и фармацевтической промышленности. Поэтому исследования по разработке методов получения и синтезу новых аминов вызывают большой интерес и являются высокоактуальными на сегодняшний день. Кроме того благодаря использованию палладиевых катализаторов, предлагаемый нами способ получения такого рода соединений является наиболее атом-экономным и энергоэффективным, – сказал Михаил Быков.

Проект Татьяны Стеренчук, прошедший конкурс на назначение стипендии президента РФ, направлен на решение фундаментальной проблемы в области химии – разработку новых эффективных наноразмерных палладиевых катализаторов гидрирования ненасыщенных органических соединений, например, ненасыщенных спиртов. Образующиеся продукты необходимы для получения витаминов, противоэпилептических препаратов.

– Реакции гидрирования относятся к наиболее широко изучаемым каталитическим процессам. Около четверти от общего количества химических процессов в мире включают в себя как минимум одну стадию каталитического гидрирования. Это соответствует приблизительно 8% мирового ВВП. Конечно, катализаторы для таких процессов в мире известны, но из-за более жестких современных требований к катализаторам и каталитическим процессам необходимо разрабатывать новые эффективные и экологичные катализаторы. В качестве таких катализаторов нами предложены наночастицы, содержащие палладий и фосфор. Обоснование подходов получения палладийсодержащих наночастиц, в присутствии которых можно с высоким выходом получать целевые продукты из ненасыщенных спиртов, имеет важное значение как для практики, так и для развития нанокатализа, – сказала Татьяна Стеренчук.

Научная деятельность Анны Назаровой посвящена получению и использованию первичных культур клеток различных тканей байкальских эндемичных и палеарктических амфипод.

Отметим, что в Иркутской области стипендиатами президента РФ также стали молодые ученые из научных институтов СО РАН: один от Института динамики систем и теории управления имени Матросова и двое от Института систем энергетики имени Мелентьева.

По инф. Телеинформа

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