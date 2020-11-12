Молодые иркутяне вступили в борьбу за Национальную литературную премию

Произведения двух писателей из Иркутска попали в шорт-лист Национальной литературной премии молодых авторов.

В номинации «Детская книга» представлена книга «Тараканья охота» Любови Головиной. В номинации «Дебют» – «Юрген Лаос» автора Юргена Лаоса (Вячеслава Еропова).

Всего в шорт-лист вошло более 40 произведений, отобранных экспертным советом. Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии награждения, которая пройдёт 3 декабря 2020 года в Москве.

Подать заявку на соискание могли прозаики, поэты и сценаристы из России в возрасте от 14 до 35 лет. Победители премии будут определены советом жюри, в состав которого вошли писатели, литературные критики, а также известные деятели в области культуры и литературы: писатель и главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов, литературный критик, писатель и лауреат премии «Большая книга» Лев Данилкин, вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько, главный редактор РИАМО Максим Шарапов, генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, главный редактор издательства «Бомбора» Рамиль Фасхутдинов, начальник отдела подростковой литературы издательства «Эксмо» Татьяна Суворова, писатель-фантаст Вадим Панов и др.

По инф. Телеинформа

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