ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Мать через полицию искала сына, который решил отоспаться в гостинице
По инф. Телеинформа   
11 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Пожилая жительница забайкальского посёлка Новая Чара обратилась к иркутским полицейским с просьбой найти ее сына.

Мать через полицию искала сына, который решил отоспаться в гостинице

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, мужчина должен был прилететь в Иркутск из Новосибирска, но на связь с матерью не выходил, а телефон был недоступен.

Транспортные полицейские выяснили, что 36-летний мужчина прибыл в Иркутск, откуда должен был вылететь в Забайкалье. Оперативники приступили к его поискам и в течение нескольких часов обнаружили пропавшего в одной из гостиниц неподалеку от аэропорта. Как выяснилось, мужчина попросту спал, а телефон был отключён.

По инф. Телеинформа

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 