Мать через полицию искала сына, который решил отоспаться в гостинице

Пожилая жительница забайкальского посёлка Новая Чара обратилась к иркутским полицейским с просьбой найти ее сына.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, мужчина должен был прилететь в Иркутск из Новосибирска, но на связь с матерью не выходил, а телефон был недоступен.

Транспортные полицейские выяснили, что 36-летний мужчина прибыл в Иркутск, откуда должен был вылететь в Забайкалье. Оперативники приступили к его поискам и в течение нескольких часов обнаружили пропавшего в одной из гостиниц неподалеку от аэропорта. Как выяснилось, мужчина попросту спал, а телефон был отключён.

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...