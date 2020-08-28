Мам планируют осчастливить новыми выплатами на первенцев

Проект закона о единовременной выплате семьям при рождении первого ребенка рекомендовал принять в первом чтении комитет по законодательству о здравоохранении и социальной защите, заседание которого прошло 28 августа под председательством Александра Гаськова. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Участие в заседании комитета также приняли вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров, заместитель председателя комитета Артем Лобков, члены комитета Светлана Шевченко и Сергей Бренюк, а также депутаты Ольга Безродных и Евгений Сарсенбаев.

Проектом закона, внесенным депутатами Александром Гаськовым (фракция «Справедливая Россия»), Георгием Любенковым (фракция ЛДПР), Виктором Побойкиным (фракция «Единая Россия»), Ольгой Безродных (группа «Гражданская платформа») и Светланой Шевченко (фракция КПРФ), предлагается с 1 января 2021 года единовременно выплачивать семьям, в которых появился первый ребенок, 24 260 рублей (двукратная величина прожиточного минимума). Право на получение выплаты будут иметь семьи, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения. Как пояснил Александр Гаськов, в настоящее время указом врио губернатора Иркутской области установлена выплата в размере 20 тыс. рублей. Депутаты считают необходимым закрепить эту меру поддержки законом и привязать ее к размеру прожиточного минимума, а также предусмотреть ее ежегодную индексацию.

В первом чтении также одобрен проект закона «О внесении изменения в статью 4 Закона Иркутской области «О ветеранах труда Иркутской области», внесенный прокуратурой Иркутской области. В настоящее время гражданам, которым присвоено звание ветеранов труда, положена ежемесячная денежная выплата. Однако, в случае переезда в другой регион, право на такую выплату они утрачивают. Законопроектом предложено сохранить право на получение ежемесячной выплаты вне зависимости от места проживания гражданина. Работа над проектом закона будет продолжена.

В первом чтении одобрен и проект закона «О внесении изменений в Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 120-оз «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области», внесенный депутатом Евгением Сарсенбаевым. В настоящее время законодательством один раз в год предусмотрена компенсация реабилитированным лицам стоимости проезда на железнодорожном транспорте туда и обратно в пределах Российской Федерации. При этом проезд предусмотрен в жестких вагонах с 4-местными купе скорого поезда. Однако приобретение билетов в вагонах такого класса не всегда возможно из-за отсутствия поездов с такими вагонами по отдельным направлениям или в некоторые сезоны. Из-за чего граждане вынуждены приобретать билеты в вагонах повышенной комфортности, но компенсация в таком случае не предусмотрена. Законопроектом предлагается в таких случаях компенсировать реабилитированным гражданам стоимость проезда, но не выше стоимости проезда в жестких вагонах с четырехместными купе скорого поезда.

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