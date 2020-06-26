Любители скандинавской ходьбы идут на рекорд

В субботу, 27 июня, впервые в Иркутской области состоится официальный суточный ультрамарафон по северной (скандинавской) ходьбе на установление рекорда России.

Мероприятие в Приангарье проводят ассоциация «Байкальская федерация скандинавской ходьбы» и Региональное отделение всероссийской общественной организации Российская федерация скандинавской ходьбы, сообщают организаторы. В рамках суточного ультрамарафона спортсменка из Иркутского района Ольга Кырова должна пройти более 110 км.

– Ольга Кырова вошла в тройку претенденток из нордиков России, которые будут бороться за новый рекорд России в суточной ходьбе. Результаты суточного марафона будут регистрироваться судейской коллегией, и в случае лучшего результата, Российской федерацией спортивного туризма будет официально зарегистрирован рекорд России. В любом случае, для Иркутской области это будет официальный рекорд среди женщин в суточном марафоне. Ультрамарафон будет проводиться по правилам, разработанным ВОО «РФСХ» и утвержденным Российской федерацией спортивного туризма, – рассказал президент ассоциации «Байкальская федерация скандинавской ходьбы» Андрей Кудаев.

27-28 июня спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Иркутской областей, которые прошли квалификационный отбор и получили право на установление нового рекорда по северной ходьбе, выйдут в своих регионах побороться за звание лучшего североходца России.

Старт в Иркутске состоится 27 июня года в 10.00 на стадионе «Авиатор». Финиш будет там же 28 июня 2020 года в 10.00.

По инф. Телеинформа

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