Культурная связь: увидела свет книга об иркутском и итальянском кино

Презентация книги «Италия-Россия. Век кино» состоялась в кинотеатре «Don Otello» в областном центре. Авторы – Эльвира Каменщикова и Анатолий Романенко – рассказывают о культурных исторических связях в сфере кинематографии Италии и Иркутска на рубеже 19-20 веков.
Как сообщается на страницах ГайдайЦентра в соцсетях, эта книга – завершающая часть трилогии, посвященной культурным и художественным связям между двумя странами. Том представляет собой сборник статей, охватывающих самые разные временные промежутки.
Выпуск книги осуществил издательский проект посольства Итальянской республики в Российской Федерации. Появлению иркутских страниц в ней содействовал фонд «Наследие иркутских меценатов».
– Участие иркутских авторов со статьями, которые достойно обозначили значение Иркутска в истории двух стран, стало возможно благодаря теплому сотрудничеству, родившемуся в рамках международного проекта «Окна Иркутска – Двери Венеции». Книга вышла ограниченным тиражом и в продаже ее не было совсем. Поэтому для иркутских авторов мы подготовили специальный скан, брошюру с листами, на которых рассказывается об Иркутске, – рассказала председатель комиссии по культуре Общественной палаты Иркутской области, руководитель фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова.
В 2020 году книга была представлена в рамках Венецианского и Московского кинофестивалей и получила самые высокие оценки критиков. Теперь же она будет доступна для иркутских читателей. Том от лица Иркутской областной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского приняла директор Лариса Сулейманова.
– Мы были очень рады узнать, что в нашей библиотеке появится бесценный экземпляр этой книги. Мы обязательно устроим библиотечную презентацию в формате онлайн, чтобы наши читатели смогли больше узнать о ее содержании, – прокомментировала Лариса Сулейманова.
В Болгарии археологи расшифровали 1800-летнюю надпись, которая, по сути, оказалась признанием римского императора Септимия Севера и его сына Каракаллы в получении крупной взятки от жителей города Никополь-эд-Иструм.
Победу на международном конкурсе European Property Awards 2020 одержал элитный жилой комплекс SYMBOL в Лимассоле международной предпринимательницы Елены Батуриной. Девелоперскому проекту SYMBOL Residence престижная премия присуждена в пяти номинациях: апартаменты/кондоминиум на Кипре; маркетинг девелоперского проекта на Кипре; многоэтажное жилое строительство на Кипре; архитектура высотных жилых зданий на Кипре; веб-сайт девелоперского проекта на Кипре.
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор приветствовал решение греческого суда о признании неонацистской партии «Золотая заря» преступной организацией, а лидеров партии – виновными в руководстве организованной преступной группой.
В России продолжается распространение коронавируса. Федеральные власти отдали борьбу с инфекцией на откуп регионам и уверяют, что ситуация под контролем. Но за последние два месяца не было и недели, а то и дня, чтобы в каком-то из городов не разгорелся скандал. Проблемы решаются только после того, как на них обратит внимание федеральный центр.
С 11 по 12 ноября включительно с подачи ФГБУ «Дом народов России» состоялся ряд семинаров и вебинаров на тему «Экспертная оценка лучших практик в сфере государственной национальной политики» и «Лучшая практика в области государственной национальной политики». Цель этих мероприятий заключалась в обсуждении успешного опыта реализации социальных практик регионального и муниципального значения. По итогам семинаров представителями ФГБУ «Дом народов России» был осуществлен отбор наиболее эффективных практик в сфере государственной национальной политики нашей страны для их тиражирования в будущем.
Популярная телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова в своих социальных сетях даёт подписчикам советы по поводу отношений и семейной жизни, а также нередко консультирует и по обычным житейским вопросам.
Впервые за все время пандемии у жителей дома престарелых «Доменико Сартор» в Кастальфранко Венето (провинция Тревизо) наконец-то появилась возможность обнять своих родных и близких, не боясь заразиться COVID.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.