Культурная связь: увидела свет книга об иркутском и итальянском кино

Презентация книги «Италия-Россия. Век кино» состоялась в кинотеатре «Don Otello» в областном центре. Авторы – Эльвира Каменщикова и Анатолий Романенко – рассказывают о культурных исторических связях в сфере кинематографии Италии и Иркутска на рубеже 19-20 веков.

Как сообщается на страницах ГайдайЦентра в соцсетях, эта книга – завершающая часть трилогии, посвященной культурным и художественным связям между двумя странами. Том представляет собой сборник статей, охватывающих самые разные временные промежутки.

Выпуск книги осуществил издательский проект посольства Итальянской республики в Российской Федерации. Появлению иркутских страниц в ней содействовал фонд «Наследие иркутских меценатов».

– Участие иркутских авторов со статьями, которые достойно обозначили значение Иркутска в истории двух стран, стало возможно благодаря теплому сотрудничеству, родившемуся в рамках международного проекта «Окна Иркутска – Двери Венеции». Книга вышла ограниченным тиражом и в продаже ее не было совсем. Поэтому для иркутских авторов мы подготовили специальный скан, брошюру с листами, на которых рассказывается об Иркутске, – рассказала председатель комиссии по культуре Общественной палаты Иркутской области, руководитель фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова.

В 2020 году книга была представлена в рамках Венецианского и Московского кинофестивалей и получила самые высокие оценки критиков. Теперь же она будет доступна для иркутских читателей. Том от лица Иркутской областной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского приняла директор Лариса Сулейманова.

– Мы были очень рады узнать, что в нашей библиотеке появится бесценный экземпляр этой книги. Мы обязательно устроим библиотечную презентацию в формате онлайн, чтобы наши читатели смогли больше узнать о ее содержании, – прокомментировала Лариса Сулейманова.

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По инф. Телеинформа

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