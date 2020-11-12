Бесценный подарок: вдова профессора ИГУ предала в музей 50 редких книг

Иркутскому областному художественному музею имени Сукачева подарили книги 16-го века.
Бесценный подарок сделала Светлана Зоркина — вдова доктора филологических наук, профессора Иркутского государственного университета Виталия Зоркина. Она передала в дар более 50 изданий, большинство из которых являются библиографическими редкостями. Но особенную ценность имеют два фолианта, которые относятся к категории книжных памятников. Это означает, что они обладают выдающейся духовной, материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение.
Это книга «Сумма добродетелей и пороков» французского писателя и богослова 13-го века Уильяма Перольта. Она издана в 1571 году. Это знаменитый средневековый трактат, который использовал Данте при написании «Божественной комедии». Издание в цельнокожаном переплете с разнообразным тиснением, украшено гравированными буквицами. На титульном листе помещена гравированная эмблема издателя Филиппа Нуция – аист, кормящий аистенка змеёй и девиз: «Человеческое благочестие – самая надежная добродетель». Издание по хронологическому критерию относится к книжным памятникам федерального значения. Подаренный экземпляр был напечатан в Антверпене (Бельгия), в России встречается крайне редко.
Вторая книга – это Псалтирь с толкованием Высокопреосвященного Ионы (Думина) Вологодского и Великопермского (1588–1603), духовного писателя и библиофила, принадлежавшего к наиболее известным книжникам России рубежа 16-17 веков. Он написал не менее 25 рукописных книг, которые пользовались большим авторитетом. Его рукопись Толковой Псалтири 1591 года была издана в конце 19-го века и теперь подарена музею. Издание имеет внушительные размеры (46 х 26 х 16,5 см), цельнокожаный переплет, украшенный растительным орнаментом в технике блинтового тиснения. Печатный текст украшен древнерусскими орнаментами, инициалами, гравюрой «Царь Давид». Данный экземпляр относится к категории особо ценных и редких книг кирилловского шрифта и представляет собой историко-культурную ценность.
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