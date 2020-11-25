Кроссовки с сюрпризом: бизнесмен надёжно припрятал взятку. Но ему не помогло

Зиминский городской суд вынес приговор местному предпринимателю по обвинению в покушении на дачу взятки должностному лицу. Предложивший полицейскому 60 тысяч рублей бизнесмен был оштрафован на 200 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба суда, в июне 2019 года индивидуальный предприниматель торговал в розницу товарами легкой промышленности. Полицейские обнаружили в его магазине «паленую» продукцию, продававшуюся под брендами «Найк», «Рибок», «Адидас» без разрешения правообладателей. Желая избежать конфискации товара, бизнесмен решил подкупить одного из правоохранителей. Когда тот отказался, он подложил в полицейскую машину пакет с парой кроссовок, куда были вложены 60 тысяч рублей.
В судебном заседании предприниматель полностью признал свою вину. При вынесении приговора суд признал это смягчающим обстоятельством, как и наличие у фигуранта малолетних детей, и его раскаяние. Отягчающих наказание обстоятельств установлено не было.
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