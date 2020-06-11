Коронавирус науке не помеха?

Иркутские учёные – о своей работе в условиях ограничений.

Экспедиции, конференции, поездки – многое из этих мероприятий иркутским учёным пришлось отменить, перенести, поставить на паузу по известной причине. Коронавирус везде диктует свои условия. Впрочем, научное сообщество оценивает ситуацию сдержанно: ограничения, конечно, сказались, но влияние не катастрофическое.

В текущих условиях в выигрыше, если можно вообще так выразиться, оказалась сфера фармацевтики, медицины, химической промышленности. Именно эти области сейчас задействованы в поисках способов борьбы с COVID-19. Иркутск в этом плане не остался в стороне. Как ранее сообщила пресс-служба ИНЦ СО РАН, Институт химии имени Фаворского, знаменитый разработками лекарственных препаратов и антисептиков, создаёт отечественную базу компонентов для производства антисептиков.

– Широко известный «Анавидин» (наша, кстати, разработка) сейчас ценнее гречки, туалетной бумаги и золота вместе взятых. Это эффективнейший антисептик, который используется всеми, но, к сожалению, производится из иностранного сырья, все привозится из-за границы. Сейчас мы ускоренно решаем вопрос об импортозамещении с нашими коллегами-производственниками, ищем пути создания отечественной технологии производства, – рассказал директор института, доктор химических наук Андрей Иванов.

Чем же заняты другие области иркутской науки, как оценивают представители этих сфер ущерб от «коронакризиса», выяснило агентство «Телеинформ».

«Противостоять эпидемиям можно только с помощью науки»

Директор НИИ биологии ИГУ, доктор биологических наук Максим Тимофеев отмечает, что для учёных дистанционный формат – привычное явление, которое начало практиковаться ещё в «мирные времена»:

– Несомненно, ситуация прямым образом отражается на деятельности нашего института. Так, в силу введенных ограничений мы отменили запланированные экспедиционные работы по нашему российско-немецкому проекту, коллеги просто не могут въехать в Россию из-за карантина. Пришлось пересмотреть планы работ. Сейчас работаем в основном в формате телеконференций, пишем совместные статьи.

В институте значительная часть сотрудников переведена на удалённый домашний режим. Но есть работы, которые просто нельзя отменить, мы ведём длительные эксперименты, поддерживаем лабораторные культуры, а животным не объяснишь необходимость самоизолироваться. Часть сотрудников дежурит в институте, сменяя друг друга. Нам, наверное, немного полегче, чем институтам РАН, поскольку у нас не так много сотрудников пенсионного возраста, в основном в институте работает молодежь. Поэтому риски меньше.

В принципе, больших проблем в организации дистанционной работы не возникло. Мы уже довольно много лет ведём комплексные международные проекты, так что привыкли пользоваться всеми существующими форматами телекоммуникаций: чаты, телеконференции, совместная работа над документами через облачные сервисы и тому подобное. Все это уже знакомо и хорошо отработано раньше. Иной раз в проект вовлечены представители нескольких коллективов из нескольких государств, так что все средства удалённой работы освоены. Работа исследователя состоит из лабораторных, полевых и экспериментальных трудов и аналитики полученных данных. Сейчас вся лабораторная и полевая работа невозможна, так что занимаемся анализом и обработкой накопленного материала. В принципе у нас его столько, что месяца на три-четыре хватит, можно и на карантине посидеть.

Трудно сейчас ответить, дать какую-либо оценку тому, как вся эта ситуация повлияет на науку. Кризис еще не закончен. Полагаю, что он сильно ударит по всем отраслям человеческой деятельности, и наука – не исключение. При этом некоторые виды деятельности – ресторанный, туристический бизнес, театры, кино и тому подобное – уже пострадали гораздо более серьёзно, чем отрасль научных исследований. Учёные могут взять паузу и заняться анализом данных, воспользоваться случаем и посидеть над статьями… Для малого и среднего бизнеса ситуация гораздо более драматична. В целом, мне кажется, по результатам текущего кризиса и общество, и лица, принимающие решения, несколько по-другому взглянут на роль науки в нашем мире. В особенности, биологии и медицины. Кризисы, подобные текущему, будут повторяться, это совершенно очевидно. Это фундаментальные законы биологии и эволюции. И противостоять будущим эпидемиям можно, только основываясь на научной базе. Так что хочется надеяться на то, что в стратегической перспективе наука от текущей ситуации только выиграет.

«До коронавируса успели, что будет дальше – пока неясно»

Председатель секции спелеологии Иркутского областного отделения РГО Александр Осинцев рассказал, что из-за ограничений по коронавирусу, скорее всего, придётся отменить изучение новой для иркутских исследователей пещеры в Монголии:

– Мы планировали большие интересные экспедиции на этот год и до начала всех карантинов съездили в Бурятию, в пещеру Горомэ. Это совершенно уникальная пещера с очень необычными условиями внутри, там уникальный микроклимат, уникальные пещерные сегменты, палеонтология. Она просто незамедлительно требует системного исследования именно учёными, и работы там еще на долгие годы. В этот раз мы завершили полную съёмку пещеры Горомэ-агый. На сегодняшний день её длина составила 985 м. Также намечены перспективные места, куда мы планируем попасть в следующую экспедицию. Сейчас уже мы можем с полной уверенностью сказать, что в перечне пещер Бурятии появится пещера длиной более 1 км.

Также завершены в эту экспедицию съёмочные работы для создания 3D-модели района пещеры Горомэ-агый. Это заключает в себе не только большой научный потенциал, но и позволяет спелеологам эффективно выполнять работы по поиску, прохождению и соединению разрозненных фрагментов огромной пещерной системы, находящейся здесь.

Но пещера требует охраны, поскольку основная масса материала, составляющего значительную научную ценность, находится в сегментах прямо на полу. И когда туда приходят люди неподготовленные, не понимающие, это всё сразу погибает. Потому, пока не будет проведено комплексное исследование, требуется ограничить доступ в пещеру.

В эту же поездку на трёх новых спелеоучастках мы обнаружили новые пещеры. Одна из них имеет сейчас три входа и представляет собой трёхмерный лабиринт, длина картографированных ходов составляет 151 метр. За белоснежные стены пещера получила название Саган-агый. Отобраны палеонтологические пробы в ранее обнаруженных пещерах Эшэн и Ямаата-грот, минералогические пробы из новых пещер.

Уже после этой экспедиции начался смутный период. Следующая поездка у нас запланирована в Монголию. Мы собирались исследовать там пещеру в новом районе – на юге Хубсугула. Экспедиция, по планам, стартует с 20 июня, но ситуация пока непонятная, и коронавирус, скорее всего, внесёт свои коррективы.

«Исследования идут: лишь бы был интернет и книжки под рукой»

Директор Астрономической обсерватории ИГУ, доктор физико-математических наук Сергей Язев отметил, что работы с некоторыми сложностями, но всё же продолжают вестись:

– Были поначалу проблемы по выездам учёных, которые ведут наблюдения через телескопы, потому что был закрыт проезд в Бурятию, соответственно, и в Тункинскую долину, где расположены обсерватории. Но, насколько мне известно, сейчас этот вопрос решён, люди ездят по специальным пропускам, исследования ведутся.

Работы на астрофизическом полигоне ИГУ в селе Торы, где строится крупнейшая в мире гамма-обсерватория TAIGA, не прекращались. На этот год предусмотрен очень большой объём того, что необходимо сделать, и это всё не останавливается, продолжается. Ничего нам не мешает проводить и те исследования, которым требуется только компьютер. Я, например, заканчиваю вторую статью, и тут никаких проблем не вижу.

Трудно говорить про всё в целом, потому что целый ряд научных институтов переходил на удалённый режим работы, но тем людям, которые работают только за компьютером, это совсем не мешает, лишь бы был интернет и книжки под рукой. Поэтому, я так думаю, большого удара по науке это всё не наносит. Наверное, какие-то осложнения, конечно, есть, но в целом работа идёт.

«Ущерб есть, но не катастрофический»

Главный научный сотрудник Института географии имени Сочавы СО РАН, доктор географических наук, председатель иркутского отделения РГО Леонид Корытный сообщил об отмене некоторых мероприятий, но выразил надежду на скорую стабилизацию ситуации:

– Что касается института, то, как и все учреждения, мы переведены на дистанционную работу, но учёным в этом плане легче, мы всё-таки не у станка стоим. Конечно, мы вынуждены были перенести или отменить некоторые мероприятия, особенно это касается конференций. Весенние, в частности, мы перенесли на осень, но состоятся ли они, будет зависеть от обстановки. Но в целом работы идут, готовятся проекты, карты, то есть ущерб есть, но не катастрофический.

Ограничения, безусловно, сказались на экспедициях, особенно на тех, что планировались за пределами Иркутской области. В этом году мы, например, собирались в Монголию, эту поездку пришлось отложить до лучших времён. У нас есть несколько проектов, связанных с этим государством. Это изучение урбанизированных территорий Монголии, в первую очередь, речь идёт об Улан-Баторе в сравнении с Иркутском и Улан-Удэ. Это исследование должно было состояться в июле, но уже ясно, что его мы не проведём. Но грант будет продолжаться, мы перенесём его или на осень, или на будущий год. Второй грант у нас связан с сравнением озера Хубсугул с озером Байкал, это параллельные экспедиции. Надеемся, что к середине лета что-то изменится в лучшую сторону, и мы тогда всё наверстаем.

Что касается РГО, то здесь ситуация подобная. Одну из конференций мы вынуждены были вообще отменить в этом году, ну и ряд мероприятий пока мы сдвинули на июнь-июль. В частности, в этом году предстоит съезд Русского географического общества, избрание руководящих органов. Если ничего не изменится с коронавирусом, то часть мероприятий мы будем вынуждены перенести в онлайн, чего не очень бы хотелось. Сейчас, кстати, газету «Исток» будем переводить в онлайн-режим, буквально уже ближайший номер выпустим в таком формате. Может, читателей станет чуть больше.

«Монголии вне зоны досягаемости»

Руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Северной Азии, профессор ИРНИТУ Артур Харинский рассказал о том, что из-за коронавируса пришлось прервать многолетний монгольский проект.

– Нам пришлось отменить работы в Монголии. Мы в течение нескольких лет летом работали с монгольскими коллегами на озере Хубсугул. Прямо на берегу Хубсугула мы раскапывали, преимущественно, могильники, относящиеся к периоду раннего железного, железного века, средневекового периода. Во время прошлогодней экспедиции мы обнаружили шесть захоронений, в том числе пять женских, датированных периодом X-XV веков. В одном из них нашли останки женщины и вещи европейского происхождения, это две ромбические золотые бляшки с вставками для драгоценных камней, а также крупный кусок янтаря, украшенного растительным орнаментом.

Также мы раскопали головной убор бокка с бронзовой трубочкой с молитвенными свитками и декоративными бусами. Ещё в одном захоронении обнаружился женский скелет, человек был ростом 1,8 метра, это весьма внушительный рост для монголов. Мы предположили, что это была воительница.

В этом году этот проект, к сожалению, не претворится в жизнь, потому что Академия наук Монголии решила нынче проводить все археологические экспедиции без участия иностранных коллег, то есть только своими силами.

Остальные запланированные экспедиции пока в силе, но не знаю, как будет складываться ситуация, потому что неизвестно, как быстро будут завершены все эти процедуры, связанные с коронавирусом, поскольку он может снова начать распространяться с новой силой. Пока он, вроде, идёт на спад, есть надежда, что летом у нас всё состоится. Летом мы планируем работать на Байкале, в Кудинской, Тункинской, Окинской долинах. Но всё это пока, как говорится, вилами на воде писано.

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