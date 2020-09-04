Кобзев задумался о масочном режиме в началке: как отец за детишек переживает

Здоровье и безопасность детей в школах в условиях продолжающейся пандемии коронавируса является безусловным приоритетом для региональной власти. Об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на пресс-конференции 3 сентября.

Он выразил озабоченность по поводу того, как беспечно иркутяне относятся к ограничениям, введенным в связи с распространением ковид-инфекции.

- 27 августа мы перешли на второй этап ограничений по коронавирусу, - напомнил врио губернатора. – Но сегодня мне больше всего тревожно за наших детей, которые пошли в школы. Я сам отец, отвел своего первоклассника в школу, и увидел некоторые системные нарушения. Нельзя забывать, что в Иркутской области наблюдаются семейные очаги заражения, - отметил Игорь Кобзев. - Сегодня с медицинским сообществом мы рассматриваем вопрос, и я вношу предложение, чтобы хотя бы для учеников начальных классов на переменах был введен масочный режим. Не знаю, удастся это или нет, но ряд медиков меня поддержали. По крайней мере, это снизит риски заражения хотя бы в местах массового скопления. Мы решили, что в течение первых двух недель посмотрим, как пойдет учебный процесс в целом.

Мы сейчас договорились, что региональные Минздрав и Минобр на уровне главврачей и директоров школ, с привлечением родительского комитета, совместно проведут мероприятия по обеспечению безопасности школ. Я вижу там возможные очаги. Нужно и с родителями работать, предупреждать: если ребенок заболел, не надо его в школу. Я не хотел бы, чтобы школы попадали у нас в режим карантина. Это опять будут проблемы для родителей, детей и учителей, среди которых большая доля старшего поколения. Тут нужно дисциплинировать всех. Мы прошли этап нигилизма.

Нужно понимать – у нас в области 17 тысяч переболевших, около 14 тысяч тех, кто выздоровел. Но есть и летальность. И самый большой процент – среди старшего поколения. Не нужно карательных мер, но все мы должны понимать, что весь мир сейчас живет по этим правилам – маски, дистанция, личная гигиена ... Мы в Иркутской области тоже эти правила должны взять за основу. Нельзя пренебрегать ковидом – это коварное заболевание. И никто не знает, как дальше будет развиваться ситуация, непонятно, какие последствия после лечения. Я обеспокоен этим моментом. Понятно, что на уроках, может, и нет необходимости, но в местах массового пребывания людей правила должны работать. Мы уже наступили на грабли, когда недосмотрели вопросы перемещения иностранной рабочей силы, граждан, работающих вахтовым методом. И они дали ухудшение статистики. Сегодня это остается зоной риска. Мы должны посмотреть, будем ли мы открывать детские сады. Надо тоже думать об этом. Родители работают – им надо как-то решать этот вопрос. Но меры безопасности все равно очень важны – не надо расхолаживаться. Сейчас возникают и сезонные риски. Поэтому я специально продлил этот масочный режим. О том, что нужно соблюдать меры предосторожности, люди вспоминаю уже на больничной койке. Это очень плохо. Плохо, что мировой опыт не учитывается нашими людьми.

Игорь Кобзев сообщил также, что встречался с представителями малого и среднего бизнеса, обсуждал с ними готовящееся открытие линии по производству медицинских масок. Глава региона высказал пожелание, чтобы открыли еще одну линию. Тогда в регионе можно будет производить более миллиона масок.

- И я буду настаивать, чтобы маски стоили не более 5 рублей за штуку, чтобы они были доступными по цене для всех, - подчеркнул врио губернатора.

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По инф. Телеинформа

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