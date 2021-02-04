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Как говорится: куда родители смотрят? Подростки с пневматикой обстреляли «скорую»
|По инф. Телеинформа
|04 Февраля 2021 г.
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Ангарске два подростка 3 февраля стреляли по ГАЗели «скорой помощи» из пневматического пистолета. Повреждено ветровое стекло машины, пострадавших нет.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился, когда медики приехали на вызов. Два 16-летних парня в это время находились в подъезде многоэтажки и выстрелили по автомобилю.
Сотрудники уголовного розыска задержали их поблизости в тот же день. При себе у них обнаружили превматический пистолет. В противоправном деянии молодые люди сознались, пояснив, что действовали из хулиганских побуждений. В настоящее время с ними и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
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