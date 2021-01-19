К юбилею города хотят издать «Энциклопедию Ангарска: от А до Я»

«Энциклопедию Ангарска: от А до Я» издадут к 70-летию города, которое будет отмечаться в 2021 году. Статус города рабочему посёлку Ангарский был присвоен 30 мая 1951 года.

Как поясняют в администрации Ангарска, это уникальный справочник о городе, в котором содержатся исторические факты, а также статьи об ангарчанах, чьи имена вошли в историю города, о предприятиях и организациях, работающих на территории. Авторы уникальной энциклопедии, аналогов которой нет ни в одном городе России, – директор Музея Победы Лариса Давыдова и коллектив учреждения.

Также к юбилею города разработан брендбук. В работе были использованы символы, с которыми ассоциируется современный и исторический Ангарск, слоганами выбраны «Ангарск – город рожденный Победой» и современный «Ангарск – это мы». Графические элементы могут быть использованы как в комплексе, так и поэлементно. В ближайшее время брендбук будет размещен на сайте администрации Ангарского городского округа.

Кроме того, на улице Ленина будут установлены часы обратного отсчета до дня 70-летия Ангарска. Рассматривается также идея установки по городу навигационных стоек с исторической информацией и фотографиями. Таких мест более 10. Есть предложение сделать соответствующие указатели вблизи памятников, парков и музеев.

По инф. Телеинформа

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