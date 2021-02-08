Известный фигурист Энберт: лёд Байкала – самый прекрасный каток страны!

Известный фигурист, серебряный призер Олимпийских игр-2018 и победитель «Ледникового периода-7» на Первом канале Александр Энберт побывал на зимнем Байкале и прокатился по льду замерзшего озера.

– Я никогда не мечтал покататься на льду Байкала, думал, что ничего особенного в этом нет... и я так ошибался! Я в восторге! Это лучший каток, на котором я был! – поделился радостью фигурист на своей странице в Инстаграме.

Александр Энберт рассказал подписчикам, что не любит холод, но на Байкале его не заметил:

– Мы выходим на остановках нашего маршрута, замерзаем, но не идем греться в машину, а до последнего любуемся открывающимися пейзажами, пока не понимаем, что еще чуть-чуть – и машина уедет без нас.

На Байкал фигурист приехал вместе с женой Алесей, которая, как оказалось, давно мечтала отметить день рождения на ледяном озере.

– Пусть мы не выиграем медали чемпионатов... но мы такие счастливые просто от того, что катаемся вместе на самом прекрасном катке страны, – написал Александр.

Влюбленные вместе прокатились на коньках по льду Байкала и, конечно, побывали на зимних экскурсиях: отдых получился, по словам фигуриста, «в постоянном движении, и это было классно».

– Сказочной красоты лед хрустит под коньками, невероятные пейзажи вокруг и любимая музыка! Что еще нужно? – задал фигурист риторический вопрос подписчикам.

По инф. Телеинформа

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