Историческая акция «Диктант Победы» состоится в Иркутске

Всероссийская акция состоится 3 сентября, в день завершения Второй Мировой войны. Она пройдет в очном формате с соблюдением всех мер безопасности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на замминистра культуры и архивов Иркутской области Олесю Полунину.
В Иркутской области одной из самых крупных площадок, где можно написать диктант, является областная библиотека имени Молчанова-Сибирского. В ней предусмотрено более 30 мест, куда могут прийти и дети, и взрослые. Основная часть мест проведения акции расположена в школах. Самое большое количество площадок, где пройдет диктант, организовано в Усть-Илимске, там их 14. В Иркутске их 11, в Братске – десять, в Усолье-Сибирском – шесть, в Ангарске, Зиме и Саянске – по пять. Также к акции присоединились небольшие поселки и села региона, среди них Хохорск, Тараса, Олонки. Всего же в России организаторы акции планируют открыть не менее 7,5 тысяч площадок для проведения «Диктанта Победы». Также акция пройдет в 75 странах мира.
Для участия в акции «Диктант Победы» нужно зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф, выбрав удобную для себя площадку. Для каждого из федеральных округов, участвующих в акции, организаторы подготовили отдельные задания по событиям Великой Отечественной войны. Продолжительность диктанта – 45 минут. Задача акции – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности.
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