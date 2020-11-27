Иркутянка обматерила таксиста… и заплатила за это

Иркутянка заплатит штраф в тысячу рублей за оскорбление водителя такси.

Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, проведена проверка по материалам, опубликованным в Инстаграм.

Выяснилось, что в августе 2020 года 21-летняя девушка выражалась в нецензурной форме, унижала честь и достоинство мужчины, который приехал по ее вызову в качестве водителя такси. Все происходящее он зафиксировал на сотовый телефон, в последующем этот видеоролик широко разошелся в социальных сетях.

Прокуратура Кировского района вынесла постановление о возбуждении в отношении иркутянки дела об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ – оскорбление. Свою вину девушка признала в полном объеме, раскаялась. Мировой судья вынес постановление о признании её виновной и назначил наказание в виде административного штрафа в размере тысячи рублей.

По инф. Телеинформа

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