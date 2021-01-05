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Иркутянам подарили большой новогодний фильм-концерт
По инф. Телеинформа   
05 Января 2021 г.
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Администрация Иркутска представила горожанам музыкальный фильм-концерт.

Иркутянам подарили большой новогодний фильм-концерт

В почти часовой картине – излюбленные не одним поколением россиян композиции.

Также в фильме – поздравления и пожелания на 2021 год от видных иркутских деятелей, включая губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и градоначальника Руслана Болотова.

По инф. Телеинформа

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