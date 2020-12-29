Иркутскому музтеатру на юбилей подарили новую сцену

Иркутский музыкальный театр имени Загурского скоро обзаведется малой сценой.

Директор театра Татьяна Мезенцева рассказала о том, какие перспективы она открывает перед коллективом театра – и не только перед ним.

Изначально планировка театра не предполагала создания камерной сцены. Нижний ярус здания поначалу заканчивался пешеходной зоной. Позднее было принято решение его застеклить, в появившихся помещениях разместились магазины и рестораны. Некоторое время назад освободилось помещение, занимаемое спортивным магазином «Вертикаль». И тогда артисты театра предложили оборудовать на этой площади малую сцену.

– На большой сцене как правило спектакли масштабные, в которых задействовано много народа – весь хор, весь балет, все артисты, – говорит директор театра. – Но нам нужны постановки с небольшим количеством артистов. Мы часто участвуем в проектах, связанных с гастролями по Иркутской области, в том числе в небольшие населенные пункты. Везде есть дома культуры. Но имеющиеся у них сцены – небольшие, поэтому сейчас мы туда можем приехать только с концертными номерами. А показать полноценный спектакль там возможности нет. Но если у нас будут такие небольшие постановки, то мы сможем показать жителям Иркутской области именно музыкальные спектакли.

Она также отметила, что в театре регулярно проходит два больших музыкальных фестиваля – «Джаз на Байкале» и «Звезды на Байкале». И если концерты в их рамках проходят на большой сцене, то мастер-классы, творческие встречи вполне можно организовать на малой.

Кроме того, у многих артистов театра есть творческие идеи, некоторые из них уже получают режиссерское образование. И свои проекты они вполне могут реализовать на малой сцене. Также в театре есть два известных творческих коллектива – ансамбль «Доктор Джаз» и рок-группа «Экстраверты». Например, у джазового ансамбля уже сейчас есть множество творческих проектов, которые, в том числе, реализуются на площадке Дома актера, а его в скором времени планируется закрыть на ремонт. И теперь они также смогут выступать на камерной сцене.

– У нас есть детский ансамбль «Стрекоза», детская балетная студия – кроме того, что принимают участие в наших спектаклях, которые проходят на большой сцене, они готовят какие-то свои постановки, концерты – и тоже смогут показать их на камерной сцене, реализовать себя. Возможно, это подтолкнет детей к тому, чтобы потом остаться не только в профессии, но и в Иркутске, – отмечает Татьяна Мезенцева.

Также предполагается, что на камерной сцене могут проходить творческие встречи ведущих артистов театра со зрителями, концерты солистов, реализовываться образовательные и просветительские проекты.

С идеей создания камерной сцены руководство музтеатра обратилось к областным властям и получило поддержку. Значительная сумма на переоборудование помещения и закупку оборудования была выделена в 2019 году – было приобретено музыкальное и световое оборудование, мультимедийный экран, рояль, «одежда сцены». Оставшиеся средства на окончание ремонта поступили в 2020 году. Общая стоимость проекта составила 38,5 млн рублей. Сейчас помещение готово на 85%.

– Осталось установить кресла в зрительном зале, мультимедийный экран, звуковую аппаратуру – часть световой уже установлена. Также предстоит повесить карнизы, портьеры, украсить зал, чтобы зрителям здесь было уютно и комфортно, – пояснила Татьяна Мальцева.

Зал изначально планировался на 170 мест, но требования пожарной безопасности вынудили несколько сократить их количество. Но в любом случае, уверены в театре, увидеть постановки камерной сцены смогут за один раз свыше 150 зрителей.

Планируется, что первую постановку на новой сцене иркутяне смогут посмотреть в марте – именно на этот месяц запланированы основные мероприятия в театре, приуроченные к празднованию юбилейного – 80-го сезона. Если все сложится благополучно, в том числе – будут сняты ограничения на работу театров, то в марте музтеатр представите зрителям сразу две премьеры – на большой и камерной сценах.

О том, какой именно спектакль планируется поставить на малой сцене, Татьяна Мезенцева предпочитает пока молчать, готовя зрителям сюрприз. Она только уверила, что материал для постановки уже подготовлен, сейчас идет переговоры с режиссером.

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По инф. Телеинформа

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