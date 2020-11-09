«Джаз на Байкале-2020» ушёл в онлайн

Фестиваль «Джаз на Байкале-2020» уходит в онлайн-режим. В этом году все события мероприятия будут транслироваться в интернете. Однако даже несмотря на ограничения, международный формат сохранится.

Зарубежные друзья фестиваля примут участие дистанционно в трансляции 9 ноября на телеканале ТИВИСИ HD и на ресурсах Издательского дома «Комсомольская правда», которая начнется в 19:00. Основная часть программы этого концерта – это выступление гостей, наших соотечественников.

Авторские аранжировки любимых джазовых композиций представит зрителям участница церемонии «Оскар» Анна Бутурлина, российская джазовая певица, озвучившая Эльзу (главную героиню мультфильмов «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2»). Выступит Анна под аккомпанемент высококлассных музыкантов (Алексе Беккер – рояль, Павел Кольцов-Крутов – контрабас).

LRK-trio – один из самых ярких джазовых коллективов современности. Их музыка удивляет яркостью образов и глубиной. Слушатели как в России, так и за рубежом неизменно покорены их импровизациями. Сохраняя свою русскую идентичность им удается говорить со зрителем на всех языках мира.

Кроме того, в концерте примут участие сибирские музыканты.

Конкурс молодых исполнителей, который вот уже 12 лет проводится в рамках фестиваля также состоится, но в очном формате, с соблюдением всех санитарных норм. Для участников подготовили индивидуальное расписание с значительным интервалами между выступлениями для соблюдения социальной дистанции.

В рамках конкурса пройдут творческие встречи и мастер-классы. Они также пройдут с соблюдением норм или в режиме трансляций. Например, 6 ноября запланирована нестандартная беседа на «Радио «Комсомольская правда» с участием главного редактора издания «Джаз.ру» и портала jazz.ru Кирилла Мошкова, генерального продюсера фестиваля «Джаз на Байкале» и музыканта Александра Филиппова, бизнесмена и джазового гитариста Сергея Рушковского.

Кстати, авторский проект Сергея «Рушковский&band» также будет транслироваться онлайн в рамках фестивальной программы 8 ноября 19:00 на Youtube.

По инф. Телеинформа

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