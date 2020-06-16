Иркутский зоосад просит разрешения открыться

Иркутский зоосад объявил флешмоб #откройте_иркутские_зоопарки.

– Мы просим всех, кому небезразлична судьба наших питомцев, сфотографироваться с этой надписью и выложить фото в соцсети, добавив аналогичный хештег, – говорится в сообщении зоосада. – Таким образом мы хотим привлечь внимание чиновников к нашей беде. Почти три месяца на изоляции находятся все зоопарки города. Эти организации существуют исключительно за счет выручки от продажи билетов и не имеют государственной поддержки. С конца марта корма животным закупаются только на пожертвования неравнодушных людей, и этих кормов, естественно, не хватает.

В качестве примера приводится ситуация зоосада:

– Пандемия застала нас практически сразу после очень трудного зимнего периода, во время которого поток гостей значительно снижается. Мы не успели заработать денег для покупки продуктов впрок. Если бы не откликнувшиеся на наш призыв о помощи люди и организации, питомцы Зоосада уже могли бы оказаться под угрозой голодной смерти.

Как отмечается, сейчас животных кормят исключительно на пожертвования, причем ситуация ухудшается с каждым днем.

– Самое страшное то, что прокормить питомцев зимой мы можем, лишь заработав в теплый сезон (приблизительно с мая по сентябрь), в этом же году нам еще не удалось отложить на будущее ни копейки, – говорят в зоосаде.

В экспозиции зоосада более трехсот пятидесяти особей, среди которых крупные копытные, хищники и экзотические питомцы. Содержание такой коллекции обходится крайне недешево. За период карантина в зоосаде родилось очень много животных, также продолжается прием на лечение зверей из дикой природы. Здесь работают 15 сотрудников, которым тоже нужно обеспечивать свои семьи. Также зоосаду нужны средства для ремонта вольеров и поддержания их в пригодном состоянии.

– При этом, как нам пояснили в письме от министерства экономического развития, наша организация не вошла в перечень наиболее пострадавших отраслей, и нам не положена государственная поддержка. Если мы не сможем заработать хотя бы на первоочередные нужды, зиму 20-21 года наш уголок живой природы рискует просто не пережить, – отмечают в зоосаде. – Те выводы, которые мы делаем из сложившейся ситуации – это не попытка сгустить краски или вызвать жалость. За годы работы у нас накопился достаточный опыт для прогнозирования итогов этого кризиса.

При этом подчеркивается, что уже направлялись обращения в правительство Иркутской области, в аппарат губернатора, в Роспотребнадзор, в министерство экономического развития региона. Внести зоопарки в перечень тех, кому разрешена работа на первом этапе выхода из режима ограничений в связи с пандемией коронавируса, предлагали депутаты Государственной Думы Михаил Щапов и Александр Якубовский. Однако все это не дало эффекта.

– Прекрасно осознавая серьезность коронавирусной инфекции, мы готовы обеспечить все необходимые условия для безопасного нахождения у нас посетителей, – отмечают в зоосаде. – Территория Зоосада составляет почти один га, большая часть экспозиции расположена на улице (павильоны на первом этапе мы можем не открывать). Проблем с соблюдением социальной дистанции у наших гостей не возникнет в принципе, она может быть и 10, и 20 метров. Мы готовы выдавать на входе в Зоосад перчатки и маски. Готовы принимать гостей по записи. При таких условиях поход в Зоосад будет в разы безопаснее посещения любого торгового центра, парикмахерской, продуктового или детского магазина, которые уже работают. Уверены, что остальные зоопарки города также справятся с этой задачей. Жизнь и здоровье наших питомцев сейчас зависят от тех, в чьи полномочия входит решить вопрос нашего открытия и наконец-то позволить нам начать работать с соблюдением всех правил безопасности.

По инф. Телеинформа

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