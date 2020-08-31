Иркутский зоосад просит поделиться излишками урожая

В Иркутском зоосаде стартует акция «Добрый урожай». Все желающие могут привезти овощи со своих огородов и передать их в дар питомцам зоопарка.

Акция «Добрый урожай» проводится в зоосаде ежегодно, в этом сезоне она особенно актуальна, так как из-за вынужденного закрытия в период пандемии и длительного отсутствия заработка сотрудникам зверинца будет сложно сделать достаточные запасы корма на зиму.

– Овощи входят в рацион очень многих наших питомцев: ими любят лакомиться копытные, грызуны, птицы и даже некоторые хищники. Для складирования моркови, картошки, свеклы репы, тыквы и кабачков в зоосаде оборудован погреб. Там овощи могут храниться до самой весны, – отметили в пресс-служба зоосада.

Привозить овощи можно ежедневно с 11:00 до 20:00 по адресу: Иркутск, улица Кольцова, 93 (территория ботанического сада ИГУ). Телефон для справок: 8(3952)66-46-39.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...