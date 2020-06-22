Иркутская библиотека имени Марка Сергеева начала свою работу

Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева с 22 июня открыла двери для своих читателей.

Но пока выдача и прием книг будут проходить бесконтактным способом, отмечают в пресс-службе библиотеки. Читатели могут заказать нужные книги (не более трех экземпляров) по телефону 24-23-16 (добавочный 3) или по электронной почте: iodb-mlad@yandex.ru. Упакованные полиэтиленовую пленку книги будут ждать их в фойе библиотеки. Сдать книги можно так же, оставив их в фойе библиотеки. И книги будут списаны с читательского билета. Читатели будут обслуживаться в фойе библиотеки с соблюдением масочного режима.

Бесконтактное обслуживание необходимо для безопасности читателей и сотрудников библиотеки. Вернувшиеся в библиотеку книги будут на карантине в течение трех-пяти дней.

Записаться в библиотеку можно на сайте библиотеки iodb.ru, заполнив анкету. Это новая услуга библиотеки. По-прежнему можно продлить книги по телефону и на сайте библиотеки.

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По инф. Телеинформа

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