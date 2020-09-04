И накормят, и готовить научат: на выходных состоится фестиваль «Продукты Приангарья»

В Иркутске пройдет большой областной фестиваль «Продукты Приангарья».

Мероприятие состоится 5 и 6 сентября на острове Конный, сообщает пресс-служба губернатора. Посетители смогут приобрести местную продукцию по ценам производителей.

– Ярмарки стали доброй традицией для Иркутской области. Одна из задач таких мероприятий – продвижение продукции местного производства. Большинство товаров отмечены знаком «Продукты Приангарья», – рассказал временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

В рамках фестиваля запланировано мероприятие «Аллея ресторанов». Свои фирменные блюда представят 12 заведений.

Кроме того, фермеры проведут мастер-классы, в ходе которых научат варить сыр, давить масло, жарить мясо. В дни фестиваля состоятся различные конкурсы и музыкальные выступления творческих коллективов.

На мероприятии необходимо соблюдать масочный режим, будут использоваться одноразовая посуда и санитайзеры. Торжественное открытие фестиваля состоится 5 сентября в 13 часов на сценической площадке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...