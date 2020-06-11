Городское лесничество

Решение о создании городского лесничества принято в Федеральном агентстве лесного хозяйства на основании обращения администрации города Иркутска.

– Городские леса на сегодня занимают площадь более пяти тысяч гектаров. Важно их сохранять, заниматься восстановлением, новыми посадками. Для этих целей мы инициировали создание городского лесничества. Это позволит нам более эффективно решать задачи, направленные на защиту и охрану зеленого пояса вокруг Иркутска, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Муниципалитетом была предоставлена документация, согласно которой на сегодняшний день к городским лесам относится 5320 га земель, и обоснование о необходимости защиты и сохранения зеленых насаждений. На данный момент центральным аппаратом Рослесхоза ведется работа по внесению сведений о границах Иркутского городского лесничества в ЕГРН.

Отметим, что одним из приоритетных направлений создаваемого лесничества станет планомерное лесовосстановление необлесенных участков. Так, в этом году на территории поселка Вересовка уже будет высажено 68 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади в 17 гектаров.

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