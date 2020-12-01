Года – не беда! В Забайкалье вылечили от ковида 101-летнюю бабушку

В Забайкальском крае врачам удалось на дому вылечить от коронавируса 101-летнюю женщину с инвалидностью первой группы.
Соответствующую информацию предоставили в понедельник в пресс-службе главы региона.
Коронавирус у пожилой жительницы Тунгокоченского района выявили в начале ноября. Она проходила лечение амбулаторно, поскольку входит в категорию маломобильных пациентов. Ежедневно гражданку осматривали врачи, ей оказывался постоянный уход.
У 101-летней женщины долго сохранялась одышка, хотя отрицательный тест на COVID-19 пришел уже 11 ноября. В настоящий момент пациентка чувствует себя хорошо.
Кстати, в Приангарье этой осенью участились случаи заболевания коронавирусом среди пенсионеров.
Об этом в ходе прямого эфира 30 ноября рассказала заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.
– В последнее время стало заболевать очень много людей старшего возраста 65-80 лет, – отметила она.
По ее словам, это связано с тем, что летом большинство людей этого возраста были в садоводствах – практически на самоизоляции. А осенью они вернулись в город, плюс школьники вышли на занятия, произошло смешение коллективов, то есть внуки стали чаще приносить инфекцию домой.
Валентина Вобликова отметила, что и у детей отмечаются случаи инфицирования, большинство из них болеет в легкой форме, но есть и тяжелые случаи. Только в предыдущие сутки – по данным на 30 ноября – заболели еще семеро несовершеннолетних.
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