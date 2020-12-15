Герои нашего времени: улицу в Саянске хотят назвать именем врача-борца с ковидом

В Саянске одну из улиц назовут в честь врача Василы Карамовны Нуриахметовой, умершей от коронавируса. Решение об этом принято на заседании городской комиссии по топонимике. О переименовании ходатайствовал коллектив Саянской городской больницы.

Как сообщает пресс-служба администрации, члены комиссии большинством голосов решили, что имя доктора должна носить улица, ведущая к больнице, в которой она долгие годы заведовала педиатрическим отделением. Сейчас эта улица носит название Советской Армии.

По итогам встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с участниками Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», проходившей в июне этого года, органам местного самоуправления рекомендовано рассмотреть возможность присвоения улицам имен медработников, проявивших героизм в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и отдавших свои жизни при исполнении профессионального долга.

С начала пандемии в Приангарье 13 медицинских работников погибли от коронавируса, исполняя профессиональный долг. В их числе и Васила Карамовна Нуриахметова, заведующая педиатрическим отделением областного Саянской городской больницы.

Васила Карамовна родилась 6 ноября 1958 года. В 1982 году окончила Омский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия». В Саянской городской больнице работала с 1989 года в должности врача-ординатора педиатрического отделения, а с 1998 года была назначена на должность заведующей педиатрическим отделением.

За время работы награждалась почетными грамотами учреждения; почетной грамотой и благодарностью мэра города Саянска. Являлась членом ассоциации врачей-педиатров Иркутской области, была Почетным донором России.

Была награждена почетной грамотой министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд.

– Всю свою профессиональную жизнь – 31 год – Вера Николаевна (так ее звали в Саянске) посвятила охране здоровья детей, – говорит главный врач городской больницы Жанна Шульгина. – Пройдя путь от врача-ординатора до заведующей педиатрическим отделением, она внесла большой личный вклад в практику детского здравоохранения города и региона. За годы работы проявила себя как инициативный, энергичный руководитель, высококвалифицированный специалист, пользующийся заслуженным уважением у населения города и в своем коллективе. Настоящий человек слова и дела. Сейчас медицинские работники ведут фактически военные действия – против инфекции. И несут потери. Уход Веры Николаевны – тяжелая, невосполнимая потеря для всех нас.

– Увековечить ее имя, сделать так, чтобы она всегда жила в памяти города и горожан – наш долг, – добавил мэр Олег Боровский. – Вера Николаевна – настоящий врач, настоящий человек.

В планах также – установить в городе памятный знак в районе перекрестка проспекта Ленинградский и улицы, которой будет присвоено имя Нуриахметовой. Проект разработал саянский художник Николай Скареднев. По замыслу знак будет посвящен не только Вере Николаевне, но и всем медицинским работникам, ведущим борьбу со страшной инфекцией. На нем планируется разместить надпись «Славы и памяти достойны», барельеф образа Веры Нуриахметовой, а также изображение врача в защитном костюме.

По инф. Телеинформа

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