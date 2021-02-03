Галерея сибирского искусства покажет Иркутск глазами Александра Шелтунова

В Галерее сибирского искусства 4 февраля начинает работу выставка «Иркутск Александра Шелтунова» из 50 живописных полотен и графических листов из собрания Иркутского областного художественного музея, коллекции семьи и частных собраний. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выставка посвящена 360-летию Иркутска и 70-летию со дня рождения автора — Александра Шелтунова, которого не стало в 2008 году.

Творчество Александра Шелтунова хорошо известно иркутскому зрителю. Важную часть в нем занимает тема города, которому художник посвятил множество живописных и графических произведений. Первоначально Александр Шелтунов заявил о себе как талантливый художник-график, виртуозно освоивший технику акварели. Городское пространство, созданное художником на плоскости бумажного листа, обладает загадочной глубиной, наполнено внутренним светом и эмоциональным звучанием.

Совсем другим предстает Иркутск в живописи, которую Александр Шелтунов открыл для себя в начале 2000-х: звучный колорит, построенный на ритмическом взаимодействии контрастных цветовых пятен, сложносочиненная композиция, ярко выраженная фактурность поверхности произведения. Здесь город становится уже самодостаточным героем живописного повествования, а каждое полотно словно собрано из кусочков многоцветной мозаики, составляющей ткань картины.

Увидеть «Иркутск Александра Шелтунова» можно в Галерее сибирского искусства по улице Карла Маркса, 23 с 4 по 28 февраля.

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, посещение музея возможно только по предварительной записи по телефону: 8(3952)33-43-89.

В музее действует масочный режим.

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По инф. Телеинформа

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