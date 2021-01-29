К юбилею любимого города: «Красный квадрат» зовёт на выставку картин и скульптур

29 января в Галерее сибирского искусства начинает работу выставка «#38ВКВАДРАТЕ». Восемь участников иркутского творческого объединения «Красный квадрат» представят около 50 произведений живописи, графики и скульптуры, объединенных темой Иркутска. Выставка посвящена 360-летию города, сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея.

Творческое объединение «Красный квадрат» создано в Иркутске на стыке 2006-2007 годов. Его основателями стали однокурсники, друзья и первые выпускники кафедры изобразительного искусства и методики Иркутского государственного педагогического университета (сейчас Педагогический институт Иркутского государственного университета), ученики известных в городе художников и преподавателей Александра Шипицына, Николая Морозова, Анастасии Халиповой, Елены Петровой, Елены Гладких и других.

В первоначальный состав «Красного квадрата» вошли Сергей Бригидин, Валерий Коробченко, Валентина Дережанова и Надежда Бушкова. Название объединения отсылало к четырем сторонам квадрата – по числу первых участников, а красный цвет, по словам самих создателей, символизирует позитив, который своим творчеством художники привносят в мир. С момента основания группа художников объединения «Красный квадрат» провела десятки выставок не только в Иркутске, но и в городах Приангарья (Ангарск, Саянск, Шелехов, Черемхово). Сегодня работы художников хранятся в государственных и частных музеях России и зарубежья, а также в частных коллекциях.

В новой экспозиции «Красного квадрата», получившей название «#38ВКВАДРАТЕ», можно увидеть новые работы восьми авторов: Сергея Бригидина, Валентины Дережановой, Александра Имедеева, Дмитрия Меркулова, Дмитрия Осипова, Анастасии Свинарёвой, Валентины Шевчук и Светланы Шергиной.

Выставка «#38ВКВАДРАТЕ» будет работать в Галерее сибирского искусства по улице Карла Маркса, 23 до 28 февраля. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией, посещение музея возможно только по предварительной записи по телефону: 8(3952)33-43-89. В музее действует масочный режим.

По инф. Телеинформа

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