Этнограф Галина Медведева получила Госпремию по литературе и искусству

Директору Регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галине Медведевой присуждена госпремия РФ в области литературы и искусства 2019 года и присвоено почетное звание лауреата.

В соответствии с указом президента России заслуги Галины Медведевой отмечены за вклад в сохранение, изучение и развитие традиционной вербальной культуры русских старожилов Байкальской Сибири, сообщает пресс-служба регионального парламента.

– Это заслуженная награда за ваш весомый вклад в сохранение фольклорного и этнографического наследия Восточной Сибири. Верность народному слову, его глубокое изучение является отличительной особенностью вашей профессиональной деятельности. Квинтэссенцией ваших плодотворных исследовательских трудов стало издание уникального многотомника «Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири», который отражает все языковое богатство наших предков, – отметил в своем поздравлении председатель ЗС Иркутской области Александр Ведерников.

От имени депутатов Законодательного собрания он поблагодарил Галину Медведеву за созидательный и просветительский труд, блестящие достижения, чуткость к духовным, нравственным и культурным ценностям, а также пожелал дальнейших успехов.

По инф. Телеинформа

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