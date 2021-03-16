Есть идея поставить стелу врачам за счёт депутатов. Хорошо придумано?

Оказавшись на карантине, люди резко заинтересовались историей своей семьи. Некоторым удалось проследить генеалогическое древо аж на три века вглубь, другие еще помогли согражданам, создав, как, скажем, в Туле или Вятке, городские порталы для поиска родственников... Как же отыскать свои корни? Можно ли это сделать самому? С чего начать поиск? Вопросы об этом к Александру Воробьеву, историку, выпускнику РГГУ, более 15 лет профессионально занимающегося генеалогическими исследованиями.