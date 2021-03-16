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Есть идея поставить стелу врачам за счёт депутатов. Хорошо придумано?
|По инф. Телеинформа
|16 Марта 2021 г.
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Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания Иркутской области Александр Гаськов предложил депутатам установить стелу в память о медицинских работниках, погибших во время пандемии коронавируса.
Как сообщает пресс-служба Заксобрания, с такой инициативой парламентарий выступил 15 марта на заседании коллегии.
– Предлагаю за счет личных средств депутатов увековечить память медицинских работников, погибших во время пандемии новой коронавирусной инфекции, в виде установки стелы возле часовни во имя Казанской иконы Божией матери, – обратился к коллегам депутат Александр Гаськов.
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